Wenn der Magen brennt!

Der Begriff „Sodbrennen“ leitet sich vom mittelhochdeutschen „sot“ und dem mittelniederdeutschen „sode“ ab. Es bedeutet so viel bedeutet wie Sieden, Brennen. Und genauso fühlt es sich auch an. An Sodbrennen leiden die Menschen jedoch nicht erst seit dem Mittelalter, sondern vermutlich seit sie sich den Bauch vollschlagen.

Denn üppige Portionen und schwere fette Mahlzeiten gehören zu den häufigsten Ursachen für das unangenehme Gefühl. Sie erhöhen den Magendruck und überlasten den Verschlussmechanismus, der normalerweise verhindert, dass der saure Magenbrei zurück in die Speiseröhre fließt und dort aufsteigt. Anders als der Magen wird die Schleimhaut der Speiseröhre von der Säure angegriffen.

Es kommt zu den charakteristischen Symptomen: brennende Schmerzen, saures Aufstoßen und Magendrücken, manchmal auch Übelkeit. Gelegentliches Sodbrennen ist kein Drama. Wer aber mehrmals pro Woche und über einen längeren Zeitraum unter der Refluxkrankheit leidet – so nennen Mediziner das Problem – sollte zum Arzt gehen.

Wenn die Magensäure permanent auf die Speiseröhre einwirkt, entstehen Entzündungen. Diese kleinen Wunden können zu Hautwucherungen führen. Im schlimmsten Fall kann sich daraus ein Speiseröhrenkrebs entwickeln.

Worauf Sie bei Sodbrennen verzichten sollten:

üppige, fettreiche Mahlzeiten

zu spätes Abendessen

scharfe Gerichte, zu viel Salz

frittierte Nahrungsmittel

stark gewürztes Fleisch

industriell hergestellte süße Backwaren

Süßigkeiten/Süßstoffe

Kaffee, Alkohol, Nikotin

Geschmacksverstärker

Das hilft bei Sodbrennen:

Zwieback, Kartoffeln und Bananen binden die Säure

Richtig Essen: kleine Portionen, lange kauen

abends auf säure- und stark fruchtzuckerhaltiges Obst verzichten

Hausmittel: ein Löffel Senf nach dem Essen

Nachts den Oberkörper höher betten

Stress vermeiden

