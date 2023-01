Gesundheit

Auch im Alter mobil bleiben

Mit einem Elektrofahrzeug selbstständig den Alltag bestreiten, und das selbst ohne Führerschein? Kein Problem mit dem Sunliner E-50!

Mobilität ist nicht nur ein Stück Lebensqualität, sondern auch eines der wichtigsten Mittel, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Und genau diese gesellschaftliche Teilhabe ist es, die uns geistig rege hält und für Zufriedenheit sorgt.

Leider nehmen die körperlichen Gebrechen in fortgeschrittenem Alter stetig zu, so dass selbstständige Mobilität immer schwerer zu bewerkstelligen ist. Selbst das Fahren mit Bus und Bahn kann durch Gelenkbeschwerden mühsam bis unmöglich werden. Zwar gibt es mit Rollator, Gehwagen, Gehgestell und Krücken Hilfsmittel, die sind aber nur für kurze Strecken geeignet. Und wenn dann noch das Wetter nicht mitspielt, sinkt die Lust auf Bewegung in demselben Maß, wie das Risiko für Sturzverletzungen steigt.

Eine Möglichkeit, selbst in höherem Alter mobil zu bleiben, ist daher der eigene Pkw. Der kommt aber längst nicht für alle Seniorinnen und Senioren infrage. Schließlich belasten die laufenden Aufwendungen wie Versicherung, Steuer, TÜV, Sprit- und Reparaturkosten die meist schmale Rente immens. Zudem ist in der Regel ein Führerschein unerlässlich – aber eben nicht immer vorhanden.

Um insbesondere älteren Menschen selbst unter diesen schwierigen Bedingungen die Möglichkeit zu bieten, selbstständig mobil zu bleiben, hat Jörg Scheelen den Sunliner E-50 entwickelt. Ziel des Unternehmers aus dem Raum Krefeld und Fulda war es, eine führerscheinfreie Mobilitätslösung zu entwickeln, die nicht nur komfortabel und kostengünstig ist, sondern auch bei jedem Wetter genutzt werden kann. Hierfür gründeten er eigens die Firma Scheelen-Elektrofahrzeuge GmbH, mit der er den Sunliner E-50 auf den Markt gebracht hat.

Die Idee hinter dieser Neuentwicklung war eine Verbindung der Wendigkeit und Leichtigkeit eines Elektrorollers mit dem hohen Komfort eines Kleinwagens. So verfügt der Sunliner E-50 über einen breiten Frontsitz und eine Rückbank, so dass neben dem Fahrer auch ein Beifahrer, ein Rollator oder auch die Einkaufstaschen genügend Platz finden. Zudem verfügt der E-50 über eine Rückfahrkamera, die das Steuern auch in schwierigen und unübersichtlichen Einpark- oder Ausparksituationen erleichtert.

Doch das Beste am Sunliner E-50: Personen, die vor 1965 geboren wurden, benötigen zum Fahren der auf 25 km/h gedrosselten Variante keinen Führerschein! Ansonsten genügt bereits die Führerscheinklasse AM. Außerdem müssen Sie für den Sunliner keine Kfz-Steuer entrichten, da er davon befreit ist. Und den Weg zur Tankstelle können Sie sich ebenfalls sparen, denn der Sunliner E-50 fährt komplett elektrisch mit einem Akku, den Sie an jeder handelsüblichen Haushaltssteckdose mit 230 Volt / 16 Ampere aufladen können.

Die folgenden Informationen erhielten wir vom Hersteller Scheelen-Elektrofahrzeuge GmbH, der uns kostenfrei den Gewinn und auch die Produktfotos zur Verfügung gestellt hat (www.fahrzeuge-scheelen.de). Die Firma Scheelen Elektrofahrzeuge GmbH sitzt an drei Standorten in Krefeld, Duisburg und Fulda. Neben dem Sunliner bietet die Firma auch noch andere Fahrzeuge für die umweltfreundliche Mobilität an. Fast alle Fahrzeuge sind von der KFZ-Steuer und vom TüV befreit. Sie können an normalen Haushaltssteckdosen aufgeladen werden. Wartung und Reparatur des Fahrzeugs sind einfach in jeder Roller-, Autowerkstatt und bei jedem Fahrradhändler mit E-Bike-Werkstatt durchführbar. Der Sunliner fährt bis zu 45 km/h – für vorsichtige Fahrer kann die Höchstgeschwindigkeit aber leicht auf 25 km/h gedrosselt werden. Dadurch ist man zwar bei der Geschwindigkeit limitiert, jedoch ist das Fahrzeug vergleichsweise kompakt und für eher kurze Strecken ausgelegt. Je nach Fahrweise sind mit einer Ladung Reichweiten von 50 bis 70 oder mehr Kilometern möglich. Für den Antrieb sorgt eine leistungsstarke Blei-Gel-Batterie bei einem Verbrauch von lediglich 6,5 kWh. Auch der Fußraum bietet Platz genug, denn Pedale sind nicht nötig, gesteuert wird mit einem Rollerlenker und eine Rückfahrkamera erleichtert das Manövrieren. Ein übersichtliches Digitalcockpit zeigt alle wichtigen Informationen wie Geschwindigkeit, Ladezustand und Reichweite an. Die Führerscheinklasse AM genügt. Vor 1965 Geborene fahren bei einer gedrosselten Geschwindigkeit von maximal 25 km/h führerscheinfrei.

