Gesundheit

Warum gutes Hören die persönliche Beratung braucht

©Kzenon-AdobeStock

Warum gutes Hören die persönliche Beratung braucht

Antworten auf Gesundheitsfragen werden immer häufiger im Internet gesucht. Das trifft auch für die Themen Hören, Schwerhörigkeit und Hörgeräte zu. Viele Menschen finden hier Informationen und Tipps zur ersten Orientierung, bevor sie sich persönlich von einem Hörakustiker beraten und versorgen lassen. Auch Online-Hörtests sind ein probates Mittel, um einen ersten Eindruck von der eigenen Hörleistung zu bekommen.

Allerdings können sie nicht den professionellen Hörtest beim Fachmann ersetzen. Aber je konkreter der Bedarf an einer professionellen Hörsystemversorgung wird, umso mehr stößt man online an Grenzen. Fazit: Wer gut hören will, benötigt die persönliche Beratung und Betreuung durch einen Hörakustiker.

Warum ist das so? Der Hörsinn ist so komplex und individuell, dass Hörsysteme in höchstem Maß personalisiert werden müssen, um den bestmöglichen Hörerfolg zu gewährleisten. Als qualifizierte Gesundheitshandwerker stellen die Hörakustiker die hochentwickelte Technik passgenau für die jeweiligen Kundenbedürfnisse ein. Der persönliche Kontakt ist dafür Grundvoraussetzung, denn es geht um menschliches Hörerleben und das ist extrem nuancenreich, emotional und einzigartig. Auch die Otoskopie, die ausführlichen Hörtests und die Ohrabdrucknahmen erfordern Präsenz und unmittelbare Interaktion und Kommunikation zwischen dem Kunden und dem Hörakustiker, wie sie online nicht reproduzierbar ist.

Hören ist individuell wie der Fingerabdruck

Denn jeder Mensch stellt ganz eigene Anforderungen an sein Gehör, die sich nach den jeweiligen Lebensgewohnheiten richten: gutes Hören zu Hause, unterwegs, bei der Arbeit. Besser verstehen in geräuschvoller Umgebung, Orientierung in Gesellschaft und unter vielen Menschen. Musikgenuss, Kinobesuch, Vortragsveranstaltungen oder Alltägliches wie Telefonieren, Türklingel, Radio und TV. Genauso vielfältig treten auch die Hörminderungen bei unterschiedlichen Menschen auf: Hochton- oder Tiefton-Schwerhörigkeit, leichte, mittlere oder schwere Ausprägung in Kombination mit Ohrgeräuschen oder Empfindlichkeiten in bestimmten Frequenzbereichen.

Alles das sind Parameter, die für eine erfolgreiche Hörgeräteversorgung ausschlaggebend sind und die berücksichtigt werden müssen, um aus der Vielzahl von unterschiedlichen Modellen die am besten geeigneten Hörsysteme auszuwählen. Zu den Auswahlkriterien zählen das Leistungsvermögen, die Klangfarben, die Bedienungs- und Konfigurationsmöglichkeiten, Zusatzfunktionen und Tragkomfort. Denn nicht jeder Mensch hört mit jedem Hörgerät und der betreffenden Einstellung gleich gut. Erst in der professionellen Zusammenführung aller dieser Faktoren, Einstellmöglichkeiten und Hörsystemfunktionen liegen die Kunst und der Erfolg einer gelungenen Anpassung für nachhaltiges gutes Hören und Kundenzufriedenheit.

An gutes Hören muss man sich wieder gewöhnen

Eine weitere Besonderheit der Hörsystemversorgung ist, dass es sich dabei um einen Prozess handelt, der sich häufig über mehrere Wochen erstrecken kann. Dabei machen die Nutzer ihre ersten Erfahrungen mit den Hörgeräten, die der Hörakustiker zur laufenden Optimierung der Einstellungen auswertet und die Anpassung einbezieht. Je nach Persönlichkeit und Ausprägung der Schwerhörigkeit kann es gerade in der Probephase zu Fragen kommen, die individuellen Rat und direkte Rückfragen beim Hörakustiker erfordern. Werden die Geräte korrekt und regelmäßig getragen, sitzen sie einwandfrei im oder hinter dem Ohr, in welchen Situationen zeigen sich Schwächen, werden die Geräte richtig bedient, funktioniert die Technik ordnungs- und wunschgemäß – die Hörakustiker bleiben bis zum vollständigen Abschluss der Versorgung helfend und beratend an der Seite des Kunden.

Aus diesen Gründen verweisen die führenden Onlineportale, die über die Themen Hören und Hörsystemversorgung informieren, stets auf die persönliche Beratung, Betreuung und Versorgung durch einen Hörakustiker. Eine Onlinesuche für einen Fachbetrieb in Wohnortnähe gehört bei diesen Internetseiten zum Servicestandard.

Startseite