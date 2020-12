Herr Sommerbrodt, Sie sind Hausarzt in Wiesbaden und verbringen gerade viel Zeit damit, die Corona-Pandemie in Schach zu halten. Welche Möglichkeiten stehen Ihnen dafür zur Verfügung? In der Diagnostik sind natürlich die Schnelltests am wichtigsten. Davon gibt es drei Arten: den direkten Nachweis des Virus, beispielsweise mithilfe eines Elektronenmikroskops. Dieser Nachweis ist allerdings extrem aufwendig, langwierig und kann nur an wenigen Stellen in Deutschland durchgeführt werden. Für die normale Diagnostik eignet sich dieses Verfahren daher nicht. Daneben existiert auch noch der sogenannte PCR-Test, bei dem ein Abstrich im Rachenraum genommen wird. Finden sich in diesem Abstrich bestimmte Gensequenzen, die zwar für den Virus typisch sind, sonst aber nicht beim Menschen vorkommen, ist der Test positiv.