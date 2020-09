Gesundheit

Bewerben Sie sich als Tester!

©Udo-Herrmann_AdobeStock

Bewerben Sie sich als Tester!

Halten Produkte, was Sie versprechen? Probieren Sie es aus und sagen Sie uns Ihre Meinung. In regelmäßigen Abständen geben wir Ihnen die Möglichkeit, Produkte kostenlos zu testen. Sie erhalten ein Testprodukt, probieren es über einen bestimmten Zeitraum aus und geben dann Ihr Urteil ab. Wir veröffentlichen dieses Testergebnis in der Dezember-Ausgabe des Apotheken Kuriers.

Diesen Monat im Test: Sorion Repair Creme

Ayurveda ist eine traditionelle indische Heilkunst. Wie lange sie in Indien schon praktiziert wird, weiß niemand so genau. Die ältesten Quellen sind über 4.000 Jahre alt. Wörtlich aus dem Sanskrit übersetzt bedeutet der Name so viel wie Lebensweisheit oder Lebenswissenschaft. Ayurveda ist ein ganzheitliches System, das Körper, Sinne, Verstand und Seele umfasst.

Sorion Repair Creme ist eine ayurvedische Akutpflege bei stark ausgetrockneter, gereizter und juckender Haut. Sie enthält eine Kombination ayurvedischer Heilpflanzen-Extrakte, darunter Neem, Färberwurzel, Kurkuma und Sweet Indrajao. Die Rezeptur mit kaltgepresstem Kokosöl soll sie die Haut beruhigen, regenerieren sowie intensiv und langanhaltend schützen. Die Creme wurde speziell für die akut und chronisch gereizte Haut entwickelt und soll sich deshalb zur therapiebegleitenden Hautpflege bei Schuppenflechte, Neurodermitis, Juckreiz, Rötungen und Ekzemen eignen. Sie ist hautverträglich und frei von Silikonen und Parabenen. Die Repair Creme kann für Körper und Gesicht verwendet werden und ist auch für Kinder geeignet.

Sie möchten die ayurvedische Pflegecreme ausprobieren?

Werden Sie eine von 100 Testpersonen. Bewerben Sie sich dazu einfach bei der Aktion „Leser testen für Leser“ unter der nachfolgenden Adresse – und mit etwas Glück können Sie die Sorion Repair Creme bis zum 16. Oktober 2020 ausprobieren. Anschließend schildern Sie uns Ihre Erfahrungen auf dem beigelegten Fragebogen. Redaktion des Apotheken Kurier, Am Weißen Turm 35, 60388 Frankfurt am Main oder senden Sie eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Stichwort: „Repaircreme”.

Startseite