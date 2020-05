Gesundheit

Cannabis in der Krebstherapie

©Fukume_AdobeStock

Während Cannabis lange bloß als Droge galt, die man vielleicht einmal im jugendlichen Leichtsinn ausprobierte, natürlich ohne zu inhalieren, rückt seit einigen Jahren ihr medizinisches Potenzial in den Fokus. Eine Erkrankung, bei deren Therapie sich die Hanfpflanze unbestreitbar als wirksam und hilfreich erwiesen hat, ist eine der großen Geißeln unserer Zeit: Krebs.

Die Therapie einer Krebserkrankung ist nicht nur langwierig, sondern meist auch von starken Nebenwirkungen gekennzeichnet. Dazu gehören beispielsweise Appetitlosigkeit, Übelkeit, Angst- und Panikattacken sowie mitunter starke Schmerzen. Zahlreiche Studien, die insbesondere seit der Entdeckung des körpereigenen Cannabinoid-Rezeptorsystems vor etwa 20 Jahren durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass die Inhaltsstoffe der Hanfpflanze diese Nebenwirkungen lindern können.

Krebspatienten profitieren von medizinischem Potenzial

Die Wirkung von medizinisch angewendetem Cannabis hat dabei nichts mit dem berühmt-berüchtigten Rausch eines Kiffers zu tun. Cannabis-Patienten laufen nicht kichernd durch den Alltag, sie erfreuen sich weder an besonders intensiven Farben noch hängen sie schwer nachvollziehbaren Assoziationsketten nach. Cannabis hilft diesen Menschen, ihre Schmerzen und ihre Ängste in den Griff zu bekommen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie bleiben bei Kräften und können weiterhin aktiv am Leben teilnehmen.

Cannabis sollte aus der „Schmuddelecke“ geholt werden

Insbesondere bei der Schmerztherapie hat Cannabis deutliche Vorteile gegenüber den üblicherweise eingesetzten Opiaten: Zum einen sind Patienten weniger „benebelt“ und haben eine höhere Lebensqualität. Zum anderen leiden sie nicht unter der bei Opiaten häufig auftretenden Nebenwirkung der Verstopfung. Und zu guter Letzt: Anders als bei Opiaten besteht bei Cannabis nicht die Gefahr der körperlichen Abhängigkeit. Berührungsängste von Ärzten, Apothekern und Patienten sind also weitgehend unberechtigt. Stattdessen ist es höchste Zeit, den medizinischen Einsatz von Cannabis und dessen Vorteile ganz nüchtern zu betrachten und Cannabis aus der Schmuddelecke zu holen, in der es viel zu lange ein Schattendasein fristete. Frank Ulrich Montgomery, ehemaliger Präsident der Bundesärztekammer und derzeitiger Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, erklärte immerhin schon 2015 in einem Interview mit der Neue Osnabrücker Zeitung, dass eine Therapie mit cannabionidhaltigen Arzneimitteln für bestimmte Patienten sinnvoll sein könne.

