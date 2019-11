Gesundheit

Leser testen für Leser • Diesen Monat im Test: Zweimal was Neues mit Walderdbeergeschmack

©Anna-Lukina_AdobeStock

Leser testen für Leser • Diesen Monat im Test:

Zweimal was Neues mit Walderdbeergeschmack

Bei trockenem Mund oder bei einer Erkältung wird gerne etwas gelutscht. Das macht auch Sinn, denn Lutschen regt die Speichelproduktion an und die Mund- und Rachenschleimhäute werden angefeuchtet. Das funktioniert sogar, wenn man einen Kieselstein lutscht – aber wer will das schon? Schließlich gibt es Hustenbonbons.

Kinder Em-eukal gibt es jetzt in einer neuen Geschmacksrichtung: Walderdbeere.

Und das gleich zweimal! Zum einen als Bonbon „Walderdbeere-Honig“, extra mild und daher auch für kleinere Kinder geeignet. Zum anderen als Gummidrops „Coole Walderdbeere“. Diese haben eine extra frische Mentholzuckerkandierung und schmecken daher vor allem etwas älteren Kindern. Beide Artikel enthalten – wie auch alle anderen Kinder Em-eukal Produkte – ausgewählte Zutaten, natürliche Aromen, 5 Vitamine und 7 Kräuterextrakte.

Möchten Sie Tester werden?

Werden Sie eine von 100 Testpersonen. Bewerben Sie sich dazu einfach bei der Aktion „Leser testen für Leser“ – und mit etwas Glück stellen wir Ihnen jeweils einen Beutel der neuen Kinder Em-eukal Walderdbeere Sorten kostenfrei zur Verfügung. Sie können die beiden neuen Produkte über einen Testzeitraum von zwei Wochen ausprobieren. Anschließend schildern Sie uns Ihre Erfahrungen mittels Fragebogen und wir berichten im Apotheken Kurier Januar 2020 über die Ergebnisse des Tests.

Schreiben Sie an die Redaktion: Apotheken Kurier, Am Weißen Turm 35, 60388 Frankfurt am Main. Stichwort: „Lesertest Kinder Em-eukal Walderdbeere“. Oder per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Startseite