Zutaten für ca. 30 Bällchen: Neutrales Öl zum Anbraten/Frittieren

300 g trockene Kichererbsen

½ TL Natron (optional) Für die Falafel-Masse: 1 Bund frische Petersilie (glatt) ca. 80g

½ Bund frischer Koriander ca. 40g

⅓ Bund frische Minze ca. 20g

2 mittelgroße Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

Saft einer halben Zitrone

3 EL weißer Sesam Gewürze: 2 TL Koriandersamen

2 TL Kreuzkümmel

1 TL Chilipulver

½ TL Zimt optional

2 TL Paprikapulver

ca. 1,5 TL Salz/Pfeffer nach Geschmack Für die Sumach-Zwiebeln: 2 EL Sumach

2 rote Zwiebeln in dünne längliche

Streifen geschnitten

4 EL Olivenöl

Hauptgericht oder auch Beilage • Zubereitungszeit etwa 40 Minuten. ZUBEREITUNG (Bitte auch die Tipps auf meiner Website beachten) Schritt 1: Die Kichererbsen mit Natron in eine große Schüssel mit reichlich Wasser geben (die Kichererbsen sollten ca. 6 cm mit Wasser bedeckt sein) und über Nacht eingeweicht lassen. Schritt 2: Am nächsten Tag die Kichererbsen in einem Sieb abtropfen lassen. Zwiebeln und Knoblauch schälen und grob schneiden (damit der Foodprocessor/Mixer es später einfacher hat). Die restlichen Zutaten für die Falafel-Masse und die Gewürze mit den eingeweichten Kichererbsen (außer Sesam) in einem Food Processor/Küchenmaschine geben und ca. 20 Sekunden mixen. Schritt 3: Die Masse mit einem Schaber von oben immer wieder nach unten drücken und nochmals mixen. Diesen Schritt 2-3 mal wiederholen, bis die Mischung eine gleichmäßige Konsistenz hat und gut zusammenhält (aber nicht matschig ist). Die Mischung in eine große Schüssel geben und den Sesam darin vermischen. Mit einer Frischhaltefolie bedecken und für ca. 40-60 Minuten in den Kühlschrank stellen. Schritt 4: Währenddessen Sumach-Zwiebeln zubereiten, dazu Sumach, Zwiebeln und Olivenöl in einer Schüssel gut vermischen. Das Öl auf etwa 190 Grad erhitzen (Holzlöffelprobe). Schritt 5: Die Masse aus dem Kühlschrank nehmen und daraus mit einem gut gehäuftem EL die Masse zu Kugeln formen und vorsichtig in das Öl geben. Etwa 1 Minute braten ohne die Bällchen zu bewegen, dann wenden und weitere 1-2 Minuten braten bis sie kross sind. Aus dem Topf nehmen und auf einem Küchenpapier abtropfen lassen. Mit Hummus, frischem Salat, Sumach-Zwiebeln, Tahini Soße und Pita-Brot genießen. Guten Appetit! Guten Appetit!