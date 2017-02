Unsere Empfehlungen

Weitere Anzeigen | 24.11.2016, 16:22

Die Chance auf eine Empfängnis besteht im Zyklus der Frau nur während einer kurzen Zeit um den Eisprung herum. Viele Frauen wissen nicht genau, wann ihr Eisprung stattfindet. Noch dazu sind die fruchtbaren Tage individuell verschieden und ohne Hilfsmittel nur schwer zu bestimmen.

Der Anstieg von Östrogen einige Tage vor dem Eisprung deutet auf Tage mit einer hohen Empfängniswahrscheinlichkeit hin. Etwa 24 bis 36 Stunden vor dem Eisprung kommt es dann zu einem sprunghaften Anstieg des luteinisierenden Hormons (LH) im Urin – damit beginnt das Zeitfenster mit der höchsten Schwangerschaftschance. Der fortschrittliche Clearblue DIGITAL Ovulationstest mit dualer Hormonanzeige ist der einzige seiner Art, der diese beiden Phasen erkennt und damit die 4 fruchtbarsten Tage im Zyklus der Frau ermitteln kann. Das sind 2 Tage mehr als andere Tests.

In einer Studie mit 87 Frauen wurden in 80 % der Zyklen vier oder mehr fruchtbare Tage erkannt, gemessen an tatsächlichen Zykluslängen. Der einfache Urintest, der aus einem digitalen Messgerät und Teststreifen besteht, erhöht bei Frauen mit einem regelmäßigen Zyklus die Chancen auf eine natürliche Schwangerschaft. An den Tagen, an denen eine Schwangerschaft am wahrscheinlichsten ist, zeigt das Display ein Smiley-Symbol. An Tagen mit hoher Fertilitätsrate blinkt dieses Symbol; an solchen mit der höchsten Empfängnischance ist es durchgängig zu sehen.

Die Anwendung ist unkompliziert, dazu liegt dem Test eine Gebrauchsanweisung bei. Der Clearblue DIGITAL Ovulationstest mit dualer Hormonanzeige ist exklusiv in der Apotheke erhältlich.

Von: Apotheken Kurier