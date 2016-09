Microsporum canis ist Kosmopolit. Der Fadenpilz ist rund um die Welt zu Hause. Besonders oft fi ndet er sich auf der Haut und im Fell von Hunden und Katzen. Übertragen wird der Pilz durch den direkten Kontakt mit einem erkrankten Tier. Beim Tier zeigt sich der Befall durch kreisrunden Haarausfall, beim Menschen durch kreisrunde rötliche, leicht weißliche schuppende und juckende Hautstellen. Die können praktisch überall am Körper auftreten – auf dem Kopf, im Gesicht und am Rumpf. An behaarten Stellen wie der Kopfhaut fällt auch auf, dass die Haare knapp über der Hautoberf läche abbrechen. Zeigen sich solche Symptome, sollte der Mensch den Hautarzt aufsuchen und das Tier muss zum Tierarzt. Schnelles Handeln ist angesagt, denn der Pilz ist hochansteckend. Den Lästling fangen sich aber auch Menschen ein, die gar kein Tier besitzen. Das einfache Streicheln eines befallenen Hundes oder einer Katze kann schon ausreichen. Insbesondere in Südeuropa sind streunende Hunde und Katzen häufig Infektionsquellen.