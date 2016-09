Coenzym Q10 ist eine körpereigene Substanz, die der Mensch über die Nahrung aufnimmt, aber auch selbst bilden kann. Sie wird in allen Körperzellen benötigt, auch im Herzmuskel. Mit einer wissenschaftlichen Studie sollte herausgefunden werden, ob eine zusätzliche Einnahme von Q10 das Sterberisiko bei Herzproblemen senken kann. An der sogenannten KiSel-10-Studie nahmen 443 Schweden mit einem Durchschnittsalter von 78 Jahren teil. Die Studienteilnehmer wohnten im eigenen Zuhause und hatten keine schwerwiegenden bzw. lebensbedrohlichen Erkrankungen.

Während des vierjährigen Untersuchungszeitraums erhielt eine Gruppe der Teilnehmer täglich 200 mg Coenzym Q10 (Ubiquinon) in zwei Dosen à 100 mg sowie 200 μg Selen (organische Selenhefe). Die Kontrollgruppe erhielt optisch und geschmacklich identische Placebos. Innerhalb der vierjährigen Studiendauer wurden die Teilnehmer regelmäßig untersucht.

Es zeigte sich, dass die kardiovaskuläre Sterblichkeit bei den Teilnehmern, die Q10 und Selen eingenommen hatten, um 54 Prozent geringer war als in der Kontrollgruppe. Ebenso war der untersuchte Biomarker, der auf eine Herzinsuffizienz hinweist, bei der Testgruppe ebenfalls niedriger als in der Kontrollgruppe. Auch die Echokardiographie-Scans zeigten bessere Herzfunktionen in der Selen- und Coenzym Q10-Gruppe im Vergleich zur Placebogruppe.