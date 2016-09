Es gibt so viele Parasiten, die den Menschen befallen können, dass der Platz an dieser Stelle nicht ausreicht, um sie alle zu erwähnen oder den Schaden zu erklären, den sie anrichten. Außerdem kommen zu den einheimischen Parasiten zunehmend auch „Reisesouvenirs“ aus anderen Ländern. Für Ärzte ist es eine Herausforderung, einen Schmarotzer zu erkennen, der die Gesundheit beeinträchtigt. Denn die Fieslinge sind geschickt. Einige verbergen sich in den Körperzellen und tricksen damit sogar das körpereigene Immunsystem aus. Und hinzu kommt, dass nicht jeder, der einen Parasiten beherbergt, auch erkrankt. Manchmal überträgt er ihn einfach nur weiter.

(Überträger: Sandmücken), die Chagas-Krankheit (Raubwanzen) oder die Malaria (Stechmücken). Wer Karl May gelesen hat, kann sich vielleicht noch an die sogenannte Aleppo-Beule erinnern. Eine Hautgeschwulst, die sich Orientreisende einfangen, wenn ihnen die Erreger durch die Stiche von Sandmücken verpasst werden. Andere Parasiten gelangen über die Nahrung, verschmutztes Wasser oder Tröpfcheninfektion in den Körper. Etwa die Amöbenruhr, die unter schlechten hygienischen Verhältnissen auftritt. Einzellige Parasiten, die wir uns in Deutschland einfangen, sind beispielsweise Toxoplasmen und Trichomonaden.

WENN MÄUSE ZU HELDEN WERDEN

Toxoplasmen sind die Erreger der Toxoplasmose. Eigentlich sind Katzen das Ziel der Parasiten, denn in deren Organismus fi ndet die Vermehrung statt. Mit dem Katzenkot werden die Vorstufen des Erregers ausgeschieden und müssen in einen Zwischenwirt gelangen, beispielsweise in eine Maus. In deren Muskelgewebe bildet der Parasit Zysten. Erst wenn die Maus dann von einer Katze gefressen wird, hat der Parasit seinen Endwirt erreicht. Das ist ein langer umständlicher Weg. Damit dabei garantiert nichts schiefgeht, beeinflussen die Toxoplasmen das Verhalten der Mäuse. Anstatt blitzschnell im Loch zu verschwinden, wenn der Erzfeind naht, bleibt die Maus cool und unerschrocken – und wird gefressen. Ziel erreicht!

Menschen infizieren sich mit Toxoplasmen entweder über den Kot ihrer Hauskatze oder über den Verzehr von rohem Fleisch. Man schätzt, dass in Deutschland etwa 50 Prozent der Bevölkerung Toxoplasmen in sich tragen. Toxoplasmen können die Augen oder andere Organe befallen und dort zu Entzündungen führen. Die meisten Infizierten merken allerdings nichts davon, da die Infektion nur in etwa 10 Prozent der Fälle Symptome verursacht, meistens der Grippe ähnlich. Allerdings ist eine Erstinfektion mit dem Parasiten in der Schwangerschaft ein Risiko für Fehlbildungen des Embryos. Deshalb sollten Schwangere das Katzenklo nicht selbst reinigen und keine rohen Fleisch- oder Wurstwaren essen.

SEX SELLS

Zu den Trichomonaden gehört Trichomonas vaginalis. Der „Einzeller des Jahres 2016“ (gekürt hat ihn die Deutsche Gesellschaft für Protozoologie) hat sich für seine Verbreitung einen todsicheren Weg ausgesucht – Geschlechtsverkehr. So lange der Mensch seine Fortpfl anzung nicht einstellt, ist auch für Trichomonas gesorgt. Der Parasit, ein Geißeltierchen, besiedelt bei Männern die Harnröhre und bei Frauen die Scheide und wird beim Geschlechtsakt übertragen. Männer spüren selten etwas von der Infektion. Aber sie geben den Erreger weiter. Bei Frauen zeigt sich eine Trichomonadeninfektion durch Juckreiz und einen übelriechenden Ausfl uss. Da der Parasit die nützliche Scheidenflora zerstört und mikroskopisch kleine Verletzungen in der Vaginalhaut verursacht, erhöht er die Infektanfälligkeit für HIV-Viren. Bei Trichomonadenbefall eines Partners muss immer der andere mitbehandelt werden. Trichomoniasis ist übrigens eine der häufigsten durch Sex übertragenen Krankheiten weltweit.

Die Welt der Parasiten ist vielgestaltig. Und sie hängen am Menschen, schließlich haben sie sich mit ihm auf dem langen Weg der Evolution weiterentwickelt. Demnächst geht es um ungeliebte Darmbewohner > Würmer.