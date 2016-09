HERZKLAPPENERSATZ MIT KNOPFLOCHCHIRURGIE

Ratgeber Gesundheit | 29.09.2016, 15:53





Die sogenannte Aortenklappenstenose ist einer der häufigsten Herzklappenfehler. Am Universitätsklinikum Würzburg ersetzt man die defekte Herzklappe in einem besonders schonenden, minimal-invasiven Eingriff. Nur drei Kliniken in Deutschland setzen dieses Verfahren ein. Wie es funktioniert, erklärt Prof. Dr. med. Rainer G. Leyh.