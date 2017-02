Holunderblütentee oder heißer Holundersaft bringen den Körper zum Schwitzen. Damit lässt sich zumindest am Anfang einer Erkältung manchmal noch das Ruder herumreißen. Aber auch wenn die Erkältung trotzdem ausbricht, hat der heiße Saft eine positive Wirkung. Er enthält viel Vitamin C, wertvolle Mineralien und sekundäre Pflanzenstoffe, die dem Körper nützen.

Nasenspülungen mit Salz haben eine befreiende Wirkung bei Schnupfen. Sie reinigen die Nase, befeuchten die Schleimhaut und unterstützen so die Arbeit ihrer Flimmerhärchen. Gespült wird mit einem speziellen Nasenkännchen und einer isotonischen Salzlösung (0,9-prozentig). Die bekommt man entweder in der Apotheke oder stellt sie im Notfall selbst her. Man löst neun Gramm Salz in einem Liter Wasser, neun Gramm sind etwa zwei gestrichene Teelöffel.