Ratgeber Gesundheit | 20.12.2016, 13:34

Bepelzt, gefiedert und geschuppt:

Sind Tiere die besseren Lebenspartner, wie manche Menschen behaupten? Fast könnte man es glauben, wenn man die Zahl der in Deutschland lebenden Haustiere betrachtet. 30 Millionen gibt es nach Angaben des Industrieverbands Haustierbedarf (IVH). Davon sind 12,9 Millionen Katzen, 7,9 Millionen Hunde, 5,1 Millionen Kleintiere und 4,2 Millionen Ziervögel. Hinzu kommen Zierfische und andere Terrarientiere. Sie alle leben in knapp der Hälfte aller deutschen Haushalte. Außerdem gibt es 2 Millionen Aquarien und Millionen Gartenteiche.

WAS SPRICHT DAFÜR, SICH EIN HAUSTIER ANZUSCHAFFEN? VIELES!

Haustiere machen das Leben schöner und sind in jedem Alter und in nahezu jeder Lebenslage eine Bereicherung. Kinder beispielsweise lernen Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen. Alleinstehende fühlen sich weniger einsam. Ältere haben eine Aufgabe, weil ihr Tier sie braucht und sie beweglich und geistig rege hält. Biologisch Interessierte freuen sich, wenn sie neue Verhaltensweisen beobachten können. Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, gewinnen mit der Unterstützung eines Servicehundes Unabhängigkeit und Lebensqualität – und haben angenehme Gesellschaft. Depressive schöpfen neuen Lebensmut. Schon die Anwesenheit eines Tieres im Raum kann den Blutdruck senken, es zu streicheln und mit ihm zu kuscheln hebt die Stimmung und lindert Schmerzen. Tiere bringen Freude in das Leben von Kranken und Dementen.

Doch weil auch Tiere Bedürfnisse und das Recht auf ein artgerechtes Leben haben, muss man sich vor der Anschaffung genau überlegen, wieviel Zeit man für das Tier aufbringen kann und will, ob man seinen Bedürfnissen körperlich gewachsen ist und ob es jemanden gibt, der sich darum kümmert, wenn man einmal krank ist. Denn unter Umständen besteht eine Wohngemeinschaft mit einem Vierbeiner viele, viele Jahre.

DAS BELIEBTESTE HAUSTIER – DIE KATZE

Die Katze ist der beliebteste tierische Mitbewohner. Katzen sind ideale Wohnungsgenossen für Personen, die nicht regelmäßig mit einem Hund Gassi gehen wollen oder können. Sie sind eigensinniger als ein Hund, dennoch brauchen sie Gesellschaft und Streicheleinheiten. Selbst wenn Katzen immer eine gewisse Unabhängigkeit an den Tag legen, gehen sie doch eine enge und innige Beziehung zu ihrem Menschen ein. Katzenbesitzer schätzen die Sensibilität ihrer Mitbewohnerin, ihre Selbstständigkeit als Freigänger und ihre beruhigende Wirkung als schnurrendes Fellbündel auf ihrem Schoß.

WAS DER STUBENTIGER BRAUCHT

Da Katzen Jagdtiere sind, die gerne durch die Natur streifen, sollten sie – nach Möglichkeit – Freigang haben. Wo das nicht möglich ist, braucht der Stubentiger viel menschliche Zuwendung und ein anregendes Umfeld mit Versteck-, Kratz-, Kletter- und Spielmöglichkeiten. Denn Katzen sind intelligent und langweilen sich ohne Beschäftigung. Das führt dann leicht zu unerwünschtem Verhalten. Reine Wohnungskatzen werden darum idealerweise zu zweit gehalten und, damit es keine Revierstreitigkeiten gibt, möglichst auch gemeinsam angeschafft. Wer aber nur selten zu Hause ist, sollte auf die Anschaffung einer oder auch mehrerer Katzen verzichten.

Katzen brauchen einen Wassernapf, einen Kratzbaum – idealerweise mit einer Höhle als Verste die Katze ausschließlich in der Wohnung, braucht sie außerdem einen Topf mit Katzengras, damit sie die bei der Fellpflege verschluckten Haare wieder auswürgen kann. Werden zwei oder mehr Katzen angeschafft, wird pro Katze eine Katzentoilette benötigt. Alle Katzenwelpen müssen entwurmt werden und brauchen diverse Impfungen, die bei Freigängern zum Teil regelmäßig aufgefrischt werden müssen. Katzen mit Freigang sollten außerdem in Sie sind unsere beliebtesten tierischen Mitbewohner – zwar unabhängig, aber mit einem großen Bedarf an Streicheleinheiten bestimmten Abständen entwurmt und im Sommer auf Parasiten wie Flöhe und Zecken kontrolliert oder mit einem entsprechen Abwehr-Halsband ausgestattet werden. Außerdem empfi ehlt sich – vor allen Dingen bei langhaarigen Rassen – geeignete Kämme oder Bürsten für die Fellpflege anzuschaffen. Und ebenfalls wichtig – ein Transportkorb, beispielsweise für Fahrten zum Tierarzt.

Ältere Katzen eignen sich gut für ältere Menschen

Junge Katzen sind lebhaft, neugierig und verspielt und können eine Wohnung ganz schön in Unordnung bringen. Ältere Katzen sind ruhiger und insgesamt ruhebedürftiger. Wer sich als älterer Mensch eine Samtpfote anschaffen möchte, sollte darum überlegen, ob er sich ein erwachsenes Tier zulegt, beispielsweise aus dem Tierheim. Allerdings ist es nicht empfehlenswert, eine Katze, die Freigang gewöhnt ist, zu einer Wohnungskatze zu machen. Denn ein Freigänger wird sich nicht daran gewöhnen und unglücklich sein. Oder jede Möglichkeit nutzen, um wegzulaufen. Wenn alles passt, sind Katzen aus dem Tierheim, sobald sie sich eingewöhnt haben und liebevoll umsorgt werden, oft sehr anhänglich und dankbar für ihr neues Zuhause.

MENSCH UND HUND – EINE LANGE, INNIGE BEZIEHUNG

Wer auf den Hund kommt, findet nicht nur einen guten Freund, sondern auch einen Begleiter, der Bewegung ins Leben bringt. Weil der Vierbeiner regelmäßig raus muss, hält er auch seinen Besitzer auf Trab. Das offene, freundliche Wesen eines Hundes, seine vorbehaltlose Liebe zum Herrchen, die Überschwänglichkeit, mit der er „seinen“ Menschen begrüßt, tun der Psyche gut und mildern Depressionen. Hunde fördern Kontakte zu anderen Hundebesitzern und beugen damit der sozialen Isolation vor. Hundehalter finden immer ein gemeinsames Gesprächsthema. Durch ihre feine Nase und ihre gelehrige Art eignen sich einige Hunderassen hervorragend als Servicehunde. Sie können Blinde unterstützen, wittern eine drohende Unterzuckerung und können mit ihrem Geruchssinn sogar bestimmte Krebsarten erkennen.

HUND UND MENSCH MÜSSEN ZUSAMMENPASSEN

Jede Hunderasse hat bestimmte Eigenschaften. Manche sind besonders kinderfreundlich, anderen liegt die Jagd im Blut, manche brauchen sehr viel Auslauf und Bewegung, andere kommen mit weniger aus. In eine kleine Wohnung im vierten Stock passt sicherlich kein bewegungsfreudiger Jagdhund. Wer nicht mehr gut zu Fuß ist, kommt besser mit einer kleineren Rasse oder einem älteren Tier zurecht, dessen Bewegungsbedarf nicht so groß ist. Vor der Anschaffung sollte man sich umfassend darüber informieren. Ein erwachsener Hund aus dem Tierheim kann eine Alternative zu einem Welpen sein, der viel Zuwendung und vor allen Dingen noch viel Erziehung braucht.

WAS HUND BRAUCHT

Ein Hund braucht einen Fress- und einen Wassernapf, ein Körbchen oder eine Decke, eine Hundeleine, Hundespielzeug (ganz besonders für Welpen, die ansonsten alles ankauen, was sie finden) sowie entsprechende Utensilien für die Fellpflege. Hundewelpen benötigen außerdem eine Reihe von Impfungen, die verpflichtend sind. In manchen Bundesländern ist auch eine Hundehaftpfl icht für alle Rassen vorgeschrieben, in anderen nur eine Police für bestimmte Rassen. Anders als die meisten Katzenbabys sind Hundewelpen nicht stubenrein, das muss ihr Besitzer ihnen erst beibringen. Insgesamt macht die Erziehung eines Hundes Arbeit, aber sie ist nötig, damit er beispielsweise in der Wohnung kein Chaos anrichtet, kommt, wenn man ihn ruft, ohne zu ziehen an der Leine geht und aggressionsfrei auf andere Menschen oder Hunde reagiert. Wer sich das nicht zutraut, besucht am besten mit dem Vierbeiner eine Hundeschule. Hier lernt der Hund auch seine sozialen Kompetenzen im Umgang mit Artgenossen. Hunde verlangen intensive Aufmerksamkeit. Sie sollten weder den ganzen Tag allein zu Hause sein noch im Büro unter dem Schreibtisch liegen. Menschen mit wenig Zeit oder einem Vollzeitjob sollten auf einen Hund verzichten.

MEERSCHWEINCHEN, KANINCHEN, WELLENSITTICHE UND CO.

Kleine Tiere werden oft für kleine Kinder angeschafft. Leider möchte man sagen. Denn als Schmusetiere sind sie nicht gut geeignet. Hamster beispielsweise sind nachtaktive Tiere. Werden sie tagsüber aus ihrem Nest geholt und geknuddelt – was sie ebenfalls nicht besonders schätzen –, bedeutet das Stress für sie. Ratten sind intelligent und als Haustiere für Kinder besser geeignet. Ihre Anschaffung scheitert allerdings oft am Ekelfaktor. Und Ratten sollten als Rudeltiere nicht alleine gehalten werden. Wer keinen Nachwuchs möchte, muss die Tiere kastrieren lassen. So ist es auch bei Meerschweinchen, die sich als Sippentiere ebenfalls nur dann richtig wohlfühlen, wen sie mit mehreren Artgenossen zusammenleben. Sie werden zwar zutraulich, brauchen die Nähe zum Menschen aber nicht und sind leicht gestresst, wenn sie herumgetragen und beschmust werden. Die beliebten Zwergkaninchen sollten als Gruppentiere auch mit mehreren Artgenossen leben. Obwohl sie Fluchttiere sind, gewöhnen sie sich an den Menschen und werden handzahm. Die bunten Wellensittiche sind Schwarmtiere, die ebenfalls nie alleine gehalten werden sollten. Sie werden in der Gruppe zwar nicht so zutraulich, aber sie sind viel interessanter – und glücklicher – in Interaktion mit ihren bunten Kollegen. Sie sollten genug Platz zum Fliegen haben.

WAS DIE TIERE BRAUCHEN

Auch Kleintiere brauchen Platz – also einen möglichst weitläufigen Käfig, der ihrem Verhalten entspricht, beispielsweise mit vielen Verstecken und Rückzugsmöglichkeiten. Sie brauchen artgerechtes Futter und die Gesellschaft ihrer Artgenossen. Nur der Hamster ist ein Einzelgänger und lebt lieber allein. Die Käfige müssen regelmäßig gereinigt werden, damit die Insassen gesund bleiben und das kleine Tier nicht zur großen Geruchsbelästigung wird. Besonders Ratten haben einen sehr speziellen Geruch, den nicht jeder angenehm findet. Wer kein richtiges Schmusetier braucht, aber gerne das Sozialverhalten der Tiere beobachtet, liegt mit ihrer Aschaffung richtig. Sofern sie für Kinder gedacht sind, sollten die Eltern dafür sorgen, dass die Tiere richtig behandelt werden. Nager frei laufen zu lassen ist übrigens problematisch, denn sie knabbern alles an, was sie finden – auch Elektrokabel. Weil das im Zweifelsfall nicht gut endet, muss man die Tiere immer im Auge behalten.

INNERLICH ABTAUCHEN

Aquarien mit ihren bunten Fischen haben einen beruhigenden Effekt, ein Grund, warum sie oft in Arztpraxen stehen. Die Miniatur-Unterwasserwelt ist ideal für alle, die sich am erfreuen wollen, aber keine Zeit haben, sich täglich intensiv mit ihnen zu befassen. Auch wer noch nie ein Aquarium hatte, kann mit einem Einsteigerset, das aus einem kleinen Wasserbecken und einigen pflegeleichten Fischen und Pflanzen besteht, sein Herz für dieses Hobby entdecken. Wer mehr will, muss sich sachkundig machen und sich auch in die technische Seite einarbeiten. Denn die verschiedenen Fischarten haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Danach richtet sich nicht nur das Futter, sondern auch die Einrichtung des Beckens, seine Wassertemperatur, seine Bepflanzung und vor allen Dingen die Auswahl der Bewohner. Wer sich vorher informiert, erlebt keine unliebsamen Überraschungen – etwa die mysteriöse Schrumpfung des Fischbestandes bis auf einen letzten, sehr gut genährten Fisch.