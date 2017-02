Erst wenn sie Probleme bereiten, merken wir schmerzhaft, wofür unsere Gelenke eigentlich da sind. Denn nur durch die Bindungsglieder zwischen zwei Knochen bleiben wir beweglich und flexibel. Kommt es hier zu einer übermäßigen Belastung durch Alter, Körpergewicht, Veranlagung oder körperliche Anstrengungen in Beruf, Freizeit und Sport, werden die Betroffenen im wahrsten Sinne des Wortes steif.

Die Gründe hierfür liegen meist in einer Veränderung des Knorpelgewebes, mit dem die aufeinandertreffenden Knochenenden überzogen sind. Daneben bestehen Gelenke aus der Gelenkflüssigkeit und der Gelenkkapsel. Besonders wichtig ist aber der Gelenkknorpel. Denn er dient als Puffer für Reibungen, Stöße und andere Belastungen. Wenn der Knorpel sich abnutzt, können die Knochen direkt aneinander reiben. Das ist nicht nur schmerzhaft, sondern führt auch zu einem Abbau der Knochensubstanz. Da der Knorpel ein Gewebe ohne Blut ist, wird er über die Gelenkflüssigkeit mit Nährstoffen versorgt. So wird erreicht, dass die Zusammensetzung aus Kollagen, Eiweiß-Zucker-Bausteinen, Knorpelzellen und Wasser in einem ausgewogenen Verhältnis bleibt.