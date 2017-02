Ratgeber Gesundheit | 21.12.2016, 15:04

Kaum einem Mikronährstoff wird in der Erkältungszeit eine solche Bedeutung gegeben wie dem Power-Vitamin C. Die gute Nachricht: Verbraucher in Deutschland sind damit gut versorgt. Noch besser: Vitamin-C-haltige Lebensmittel schmecken meist auch richtig gut.

Kein Winter ohne Mandarinen und Orangen: Dieses beliebte Obst duftet verkennbar und hilft als frischer Gaumenkitzel und Vitamin-C-Spender durch die kalte Zeit. Wer sich traut, kostet die nur daumengroßen Kumquats, sauer-aromatische Wachmacher, die samt Schale verspeist werden und darum besonders gut zum gesunden Snack zwischendurch taugen. Der Vitamin-C-Gehalt von Zitrusfrüchten ist zwar mit 30 bis 45 Milligramm je 100 Gramm recht ordentlich, aber längst nicht so hoch wie bei Rosenkohl (112 Milligramm), Gemüsepaprika (140 Milligramm) oder Petersilie (159 Milligramm). Doch Obst isst man roh, Gemüse meist gekocht oder gebraten und Kräuter nur in kleinen Mengen. Weil lagern und garen einen großen Teil des Mikronährstoffs vernichtet, trägt man mit reichlich frischer Rohkost mehr zur Vitamin-C-Bilanz bei.

So weisen gegarte Paprikaschoten nur noch 77 Milligramm Vitamin C je 100 Gramm auf, gegarter Rosenkohl 47 Milligramm. Darum gilt: Beim Einkauf auf Frische achten, Lebensmittel kühl, lichtgeschützt und trocken lagern, zügig verzehren und, wenn Garen überhaupt erforderlich ist, Gemüse schonend zubereiten. Ob man beispielsweise Weißkohl roh verzehrt (46 Milligramm Vitamin C je 100 Gramm) oder gekocht (21 Milligramm) oder als Konserve (ohne Flüssigkeit gegart 7 Milligramm), macht einen großen Unterschied.

Vitamin C, auch Ascorbinsäure genannt, ist an zahlreichen Stoffwechselprozessen beteiligt. Es wird unter anderem zum Aufbau des Bindegewebes, der Knochen und Zähne benötigt. Es fängt schädliche Verbindungen wie freie Radikale ab und schützt auf diese Weise Zellen und Moleküle im Körper. Es hilft, Eisen aus Pflanzen zu verwerten, und spielt daher in der Ernährung von Vegetariern und Veganern eine wichtige Rolle.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt Männern und Frauen über 15 Jahren je nach Alter und Geschlecht zwischen 90 und 110 Milligramm Vitamin C pro Tag. Dies wird in Deutschland in allen Altersgruppen erfüllt oder überschritten. Einen Überschuss von bis zu einem Gramm am Tag hält die DGE für unbedenklich. Erst ab einer Zufuhr von drei bis vier Gramm pro Tag seien Gesundheitsschäden, etwa im Magen-Darm-Bereich, möglich.

Besonderen Vitamin-C-Bedarf haben Stillende mit 125 Milligramm am Tag.

Der von Raucherinnen (135 Milligramm) und Rauchern (155 Milligramm) liegt noch darüber. Denn sie weisen höhere Stoffwechselverluste und niedrigere Vitamin-C-Konzentrationen im Blut auf als Nichtraucher.

Dass hohe Dosen von mindestens 200 Milligramm Erkältungen verhindern oder heilen, ist nach DGE-Angaben wissenschaftlich nicht bewiesen. Lediglich bei Personen unter schwerer körperlicher Belastung oder in kalter Umgebung könnte sie begründet sein: Bei ihnen wurde ein verringertes Risiko durch die Einnahme von Vitamin-C-Präparaten festgestellt.