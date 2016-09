Am häufigsten wird Brustkrebs zwischen dem 50. und 69. Lebensjahr festgestellt. Zu den Risikofaktoren seiner Entstehung gehören ein fortgeschrittenes Alter, das frühe Einsetzen der Regelblutung, eine späte letzte Regelblutung, Übergewicht und Bewegungsmangel, Alkohol und Nikotin – wobei Passivrauchen ebenfalls eine Rolle spielt. Ebenso erhöht eine familiäre Vorbelastung das Risiko. Aber auch wenn der Fall von Angelina Jolie, die sich die prophylaktisch die Brust entfernen ließ, weltweit für Aufsehen sorgte – das Risiko für eine Veränderung der Brustkrebsgene BRCA1 und BRCA2 ist nur für etwa fünf bis 10 Prozent der Erkrankungen verantwortlich.

Heute sterben dank verbesserter Therapien und Früherkennung weniger Frauen an Brustkrebs als noch vor 10 Jahren. Aber mit 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr bleibt Brustkrebs die häufigste Todesursache der Frau.

Auf eine Vorbelastung oder genetische Ursachen hat niemand Einfluss. Doch da der Lebensstil bei der Entstehung von Krankheiten eine große Rolle spielt, lohnt es sich, über mögliche Veränderungen nachzudenken. Etwa beim Gewicht. Zunächst stand in erster Linie das Bauchfett unter Verdacht. Heute weiß man, dass es keine Rolle spielt, wo das Fett sitzt. Übergewicht erhöht das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, während ein normales Gewicht und ein gesunder Lebensstil das Risiko mindern. Das gilt besonders nach den Wechseljahren.

WAS TUN BEI FAMILIÄRER VORBELASTUNG?

Ob eine riskante Genveränderung vorliegt, kann nur mit einem Gentest ermittelt werden. Zwar raten Ärzte zu einem Test, wenn Mutter, Tochter oder Schwestern an Brust- oder Eierstockkrebs erkrankt sind. Aber das heißt noch lange nicht, dass das defekte Gen auch vererbt wurde. Wer sich zu diesem Schritt entscheidet, sollte sich vorher ausführlich psychoonkologisch beraten lassen. Denn ein positiver Befund hat weitreichende Konsequenzen. Will eine Frau mit diesem Wissen leben? Kommt eine Brustentfernung in Frage? Wie belastend ist eine engmaschige Überwachung? Diese Überlegungen sollten vor dem Test erfolgen. Denn auch eine Entfernung der Brust senkt lediglich das Risiko und ist kein Erkrankungsschutz.

Der Oktober ist Brustkrebsmonat und am 19. Oktober ist Weltbrustkrebstag! Die rosafarbene Schleife: Seit 1991 Symbol für den Kampf gegen Brustkrebs.