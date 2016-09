Obwohl Magen und Darm weitgehend unabhängig vom Gehirn arbeiten, stehen sie mit ihm in Verbindung. Normalerweise mischt sich das Gehirn nicht in die Arbeit der Verdauungsorgane ein. Doch bei Stress gelten andere Prioritäten. Stress deutet Gefahr und das heißt, dass der Körper in Abwehrbereitschaft versetzt werden muss. Jetzt übernimmt das Gehirn. Das Herz schlägt schneller, die Atemfrequenz wird erhöht und die Muskeln werden stärker durchblutet. Das kostet Energie und die wird anderswo eingespart. Unter anderem bei der Verdauung, die normalerweise ziemlich viel Energie verbraucht und die jetzt erstmal auf Eis gelegt wird. Die Folge: die sanften Bewegungen von Magen und Darm kommen zum Erliegen, der Transport des Nahrungsbreis gerät ins Stocken. Es drückt im Bauch, Übelkeit stellt sich ein und der Mensch bekommt ein mieses Bauchgefühl.