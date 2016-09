Eine ganz große Herausforderung ist das Thema Inkontinenz. Inkontinent ist, wer die Kontrolle über seine Blase oder seinen Darm nicht mehr in vollem Umfang oder gar nicht mehr besitzt und unwillkürlich Urin oder Stuhl verliert. Den meisten Betroffenen ist das unglaublich peinlich, ebenso wie die Tatsache, dass sie nun eine Windel tragen müssen. Auch der Pflegende muss sich in diese Situation erst einfinden und ein Gespür dafür entwickeln, wie er den Stolz seines Angehörigen am wenigsten verletzt und ihn trotzdem so gut wie möglich vor kleinen Missgeschicken schützt.