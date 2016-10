Ratgeber Gesundheit | 04.10.2016, 10:56

Die wenig bekannte Seite einer viel beachteten Erkrankung!

Mit etwa 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr zählt Brustkrebs zu den häufigsten Krebserkrankungen. Meist wird der Tumor in einem frühen Stadium erkannt, sodass gute Chancen auf Heilung bestehen. Was jedoch weitgehend unbekannt ist: Etwa bei jeder dritten betroffenen Frau tritt die Krankheit im Laufe der Jahre wieder auf, schreitet fort und metastasiert.

In diesem Stadium, in dem auch andere Organe mit Metastasen befallen sind, ist Heilung in der Regel nicht mehr möglich. Dann geht es in der Behandlung vor allem darum, das Fortschreiten der Erkrankung aufzuhalten und das Leben der Frau bei möglichst guter Lebensqualität zu verlängern.

Ein möglichst normales Leben führen

Die besondere Situation der Patientinnen mit metastasiertem Brustkrebs und das Krankheitsbild selbst sind – im Gegensatz zum frühen Brustkrebs – bisher wenig bekannt. Einen Rückfall zu erleiden ist eine große Belastung und Herausforderung. „Diese neue Situation ist sehr belastend und die Patientin benötigt jede Unterstützung, die sie bekommen kann. Ihre Gedanken drehen sich um die Angst vor Schmerzen, dem Tod und den Alltag nicht mehr bewältigen zu können. Aufgeben ist jedoch keine Option“, weiß Renate Haidinger, 1. Vorsitzende von Brustkrebs Deutschland e.V. Der Verein fördert die Früherkennung und setzt sich seit vielen Jahren zugleich dafür ein, mehr Bewusstsein und Verständnis für die Bedürfnisse der Patientinnen im fortgeschrittenen Krankheitsstadium zu schaffen. „Die Frauen wollen möglichst lange ein normales Leben führen. Jeder Tag, an dem die Krankheit nicht fortschreitet und sie keine Beschwerden haben, ist wichtig für sie und ihre Familien. Gleichzeitig bleibt auch die Hoffnung auf mögliche zukünftige Therapien erhalten.“

Hilfe und Beratung

Hilfe und Beratung zur Verfügung stehen (www.brustkrebsdeutschland.de).

Etwa jede 3. Frau mit frühem Brustkrebs hat einen Rückfall 1)

Durchschnittliche Überlebenszeit 2) nach der Diagnose metastasierter Brustkrebs 3 Jahre

Rund 50% der Bevölkerung weiß nicht, was metastasierter Brustkrebs ist 3)

