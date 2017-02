Ratgeber Gesundheit | 21.12.2016, 16:15

MIT ELEVIT® 1 UND 2 UNTERSTÜTZEN FRAUEN DIE ENTWICKLUNG IHRES KINDES MIT VITAMINEN UND MIKRONÄHRSTOFFEN

Für Eltern, die sich ein Kind wünschen, dreht sich alles um die optimale Entwicklung des Ungeborenen und die Gesundheit von Mutter und Kind. Doch bereits vor der Schwangerschaft können Frauen viel für die Gesundheit ihres Kindes tun. Ganz wichtig sind schon jetzt eine bedarfsgerechte und optimal abgestimmte Ernährung und die Versorgung mit Vitaminen und Mikronährstoffen.

Eine besondere Rolle spielt hier das Vitamin B9 – die Folsäure. Ist die werdende Mutter in den ersten Wochen der Schwangerschaft ausreichend mit Folat versorgt, kann sie das Risiko von Neuralrohrdefekten bei ihrem Baby um 70 Prozent verringern. Das Neuralrohr ist die embryonale Anlage des zentralen Nervensystems, der Schaltzentrale in Gehirn und Rückenmark. Da der Körper jedoch Zeit braucht, bis er einen entsprechenden Vorrat an Folat aufgebaut hat, sollten Frauen, die schwanger werden wollen, mindestens vier Wochen vor der geplanten Schwangerschaft das wichtige Vitamin zusätzlich zur folatreichen Ernährung zu sich nehmen. Das neue Elevit® 1 von Bayer enthält pro Kapsel 800 Mikrogramm Folat (in Form von Folsäure und Metafolin® und ist damit auf die Bedürfnisse von Mutter und Kind abgestimmt.

Zudem enthält Elevit® 1 Eisen, Selen und Zink. Eisen unterstützt die Bildung roter Blutkörperchen und wirkt so Müdigkeit und Erschöpfung entgegen. Selen unterstützt die Schilddrüse und schützt die Zellen, so auch die Eizelle vor und nach der Befruchtung vor oxidativem Stress. Zink trägt zu einer normalen Fruchtbarkeit und einer normalen Reproduktion bei. Eine ausreichende Versorgung mit diesen Nährstoffen ist für eine gesunde Entwicklung des Babys wichtig. Elevit® 1 wird daher als Ergänzung ab dem Zeitpunkt des Kinderwunsches bis Ende des ersten Trimesters, also bis zum Ende der 12. Schwangerschaftswoche empfohlen.

Eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen ist auch für die weitere Entwicklung von großer Bedeutung. In der zweiten Phase der Schwangerschaft fördern vor allem Omega-3-Fettsäuren die Entwicklung von Augen und Gehirn des Babys. Wichtige Lieferanten von Omega-3 sind vor allem fetter Fisch und Meeresfrüchte. „Frauen, die keinen Fisch mögen oder sich vegetarisch ernähren, sollten daher täglich ein entsprechendes Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen“, empfiehlt der Gynäkologe Dr. Helmut Mallmann, Köln.

Für diese Phase ist Elevit® 2 bestimmt, das genauso wie Elevit® 1 zusätzlich noch Eisen, Selen und Zink enthält. Elevit® 1 und 2 ergänzen sich gegenseitig und versorgen Mutter und Kind bedarfsgerecht mit den wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Der Gynäkologe Dr. Helmut Mallmann, Köln, erläutert, dass sich ein Mangel an Mikronährstoffen negativ auf die kurz- und langfristige Entwicklung des Kindes auswirken kann: „Zur Entwicklung eines gesunden Kindes bedarf es einer ausreichenden Versorgung mit hochwertigen Fetten, Kohlenhydraten, Eiweiß, Mineralstoffen und Vitaminen. Wir wissen, dass Unterversorgung an hochwertigen Fetten, um nur ein Beispiel zu nennen, in der Entwicklung des Kindes zu Hyperaktivität führen kann. Entscheidend ist eine ausgewogene Ernährung. Wir können aber nicht immer die erforderlichen Mengen mit unserer Ernährung decken. Vitamin D, Folat und auch einige Mineralstoffe müssen häufig zusätzlich eingenommen werden.“

Neben einer umfangreichen und bedarfsgerechten Zusammensetzung an Mikronährstoffen haben Elevit® 1 und 2 noch weitere Vorteile für Mutter und Kind. Mit nur einer Kapsel täglich ist das Präparat einfach einzunehmen. Mit Metafolin® werden auch Frauen mit Folaten versorgt, die aufgrund ihrer genetischen Disposition Folsäure nur unzureichend verstoffwechseln können. Elevit® 1 und 2 sind laktose- und glutenfrei, sie enthalten keine Schweinegelatine und schmecken nicht nach Fisch. Dr. Mira Jakobs, Bayer Vital, Scientific Affairs, Expertin für Nahrungsergänzungsmittel, sagt: „Elevit® - Präparate sind eine bewährte Quelle für Folsäure und andere wichtige Nährstoffe für Frauen und Säuglinge in aller Welt. Studien zeigen, dass die Supplementierung durch eine Kombination von Multivitaminen, Eisen und Folsäure, wie in Elevit® den Ausgang einer Schwangerschaft verbessert.“

