Ratgeber Gesundheit | 24.11.2016, 15:37

… kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Damit es garantiert niemand verpasst, stimmen ab Ende August die Lebkuchen und Weihnachtsgebäckpaletten im Supermarkt schon mal vorsorglich aufs Fest ein. Alle Jahre wieder kommt mit dem Fest aber auch der Stress.

Schon vor November beginnt das Weihnachtsgeschäft im Handel. Aber etwa die Hälfte aller Deutschen kauft ihre Geschenke erst im Dezember. Ob das auch die Hälfte der Bevölkerung ist, die über Weihnachtststress klagt? Wir wissen es nicht. Mit dabei sind vermutlich die 20 Prozent, die sich mit ihren Einkäufen bis zu den letzten beiden Wochen vor Weihnachten Zeit lassen. Aber nur an den Präsenten kann es nicht liegen. Was ist nur so stressig an Weihnachten?

ZU HOHE ANFORDERUNGEN

Psychologen vermuten, dass die hohen Erwartungshaltungen schuld sind – an das Fest, an sich selbst, an die Familie. Es wird solange darauf hingearbeitet, so intensiv und mit Liebe vorbereitet, dass es einfach gut werden MUSS. Wenn dann was schiefläuft, ist die Enttäuschung groß. Einmal, weil die Mühe nicht anerkannt wird, und weil die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Verletzte Gefühle führen zu Unstimmigkeiten, ein Wort ergibt das andere und schon ist ein richtiger Familienkrach im Gange. Und das ausgerechnet an Weihnachten, wo doch alles so schön werden sollte. Vielleicht spielt aber auch eine negative Erwartungshaltung eine Rolle. Die Umfrage einer Bank ergab, dass knapp die Hälfte aller Bundesbürger mit Streit an den Feiertagen rechnen! NICHTS IST PERFEKT

Jedes Jahr werden wir mit Bildern der „idealen“ Festtage gefüttert, denn vor dem Fest läuft Weihnachten auf allen Werbekanälen. Es wird viel gelächelt und gekuschelt, die Kinder sind brav und die Landschaft ist perfekt eingeschneit. Doch ein ideales Fest gibt es nicht, jeder muss sich „sein“ Weihnachten selbst gestalten. Kinder freuen sich nicht zwangsläufig ein Loch in den Bauch, wenn sie ihre Geschenke auspacken. Man selbst ist auch oft enttäuscht, wenn der Partner mit seinem gutgemeinten Geschenk danebenliegt (ein Tipp, liebe Männer: Wenn Frauen sich etwas „Persönliches“ wünschen, meinen sie damit keine Haushaltsgeräte!), und ist gleichfalls frustriert, wenn das sorgfältig ausgesuchte Präsent keine Gegenliebe findet. Wie lassen sich diese Fallen umgehen?

ERWARTUNGEN ÜBERPRÜFEN, DRUCK ABBAUEN

Bevor die Weihnachtsvorbereitungen in die heiße Phase gehen, sollte man sich und seine Familie fragen, wie das Fest in diesem Jahr ablaufen soll. Müssen es wirklich fünf Gänge sein? Oder reicht auch ein einfaches Essen mit guten Zutaten? Wer wird eingeladen? Haben wir Lust, uns wieder über Onkel Karl zu ärgern? Wäre es vielleicht schöner, zu verreisen? Soll es einen Baum geben und wie groß soll er sein? Liegen die Wünsche und Vorstellungen sämtlicher Familienmitglieder oder der vorgesehenen Gäste auf dem Tisch, ist man schlauer. Oft zeigen die vermeintlichen Erwartungshaltungen der Familie ein ganz anderes Bild und es wird gar keine Opulenz erwartet. Ist der Ablauf geklärt, werden die Aufgaben verteilt, so dass jeder seinen Anteil zum Gelingen beiträgt und die Vorbereitung nicht nur an einer Person hängen bleibt. Denn wenn nur einer stundenlang in der Küche steht, ist das nicht nur stressig, sondern auch frustrierend. Man muss übrigens nicht unbedingt kochen, es besteht ja auch die Möglichkeit, mit der gesamten Familie im Restaurant zu essen. Es lassen sich immer Kompromisse finden, solange man vernünftig über alles spricht. Und weil rund ein Fünftel der Deutschen es nicht mag, unerwünschte Geschenke zu bekommen, sollte man auch dieses Thema ansprechen. Und entweder sagen, was man sich wünscht oder was man auf keinen Fall haben möchte. Übrigens ist einer der häufigsten Streitpunkte die Frage, bei wem Weihnachten gefeiert wird. Man sollte sich frühzeitig mit diesem Thema auseinander setzen.

WAS KOMMT AUF DEN TISCH? IMMER ZUVIEL!

Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK in Nürnberg ist Weihnachten das Fest des zu vollen Magens. 80 Prozent der befragten Deutschen gaben an, an Weihnachten immer zu viel zu essen. Übrigens ganz egal, welches Weihnachtsmenü aufgetischt wird. Weihnachten werden keine Kalorien gezählt. Es macht ja auch Spaß, mit der Familie in Ruhe zu Schlemmen. Die Folge: Fast jeder steht vom Tisch auf und kämpft mit einem unangenehmen Völlegefühl und Magendrücken, manchmal sogar mit Sodbrennen. „Ein Verdauungsschnäpschen hinterher?“ Diese Frage wird besser mit einem klaren „Nein“ beantwortet. Denn Alkohol sorgt zwar im ersten Moment dafür, dass sich der Magen entspannt, führt aber auch dazu, dass der Magen sich langsamer entleert. Bei Kräuterlikören, die verdauungsfördernde Inhaltsstoffe enthalten, also beispielsweise Anis, Minze oder Kümmel, darf eine Ausnahme gemacht werden. Aber – nach dem üppigen Essen bedeutet auch ein Likör eine zusätzliche Kalorienzufuhr. Noch dazu, wenn es nicht bei einem Gläschen bleibt. Gegen ungute Bauchgefühle, Blähungen oder andere Verdauungsprobleme wie Darmträgheit oder Verstopfung hilft der gute, alte „Verdauungsspaziergang“. Er unterstützt die Arbeit der Verdauungsorgane und verbraucht Kalorien. Außerdem tut die frische Luft nach so viel Völlerei einfach gut.

EINFACH MAL LEICHT ESSEN

Die Gans hat zwar an Weihnachten Tradition, aber der leckere Vogel ist leider sehr fett. Leichter sind andere Geflügelarten, wie Huhn oder Pute. Ebenfalls lecker und kalorienarm ist Fisch. Bei allen Gerichten spielt immer auch die Zubereitungsart eine Rolle, auch bei den Beilagen. Statt zu fettigen Pommes sind etwa Blechkartoffeln oder Reis eine Alternative. Bei Gemüsen und knackigen Salaten muss keine Zurückhaltung geübt werden. Denn der Darm braucht reichlich Ballaststoffe für seine Arbeit. Und falls Sie Angst haben, jemand könnte vielleicht nicht satt werden, servieren Sie eine kalorienarme Suppe oder eine leichte Vorspeise vor der Mahlzeit. Das stillt schon mal den größten Hunger. Sahne und Mayonnaise können in der Regel durch weniger fette Alternativen gut ersetzt werden, beispielsweise durch Joghurt und tierische Fette durch pflanzliche. Anstatt Sahne lässt sich beispielsweise Soja- oder Getreide-„Sahne“ verwenden. Zum Nachtisch könnten dann frische Früchte oder Obstsalat serviert werden. Lassen Sie zwischen den Gängen etwas Luft, denn langsam essen steigert den Genuss und nach 15 bis 20 Minuten setzt automatisch ein Sättigungsgefühl ein.

… WIE GRÜN SIND DEINE BLÄTTER …

Was ist der ideale Baum? Die Wahl ist nicht leicht. Etwa 70 Prozent der verkauften 24 Millionen Weihnachtsbäume sind Nordmanntannen. Sie haben einen ebenmäßigen Wuchs, halten recht lange und haben nicht so stachelige Nadeln. Außerdem werden Blaufichten und Rotfichten geschmückt. Douglasien, Nobilistannen oder Kiefern sind dagegen selten im Angebot. Die Letztgenannten werden wegen ihres unregelmäßigen Wuchses nicht sonderlich geschätzt. Und gerade, üppig und regelmäßig sollte der Baum schon aussehen und natürlich die optimale Größe haben. Sonst gibt’s Gemecker und nicht nur der Baum, sondern auch der Haussegen hängt schief. Deshalb folgender Tipp: wenn Sie die Möglichkeit haben, gehen Sie mit der ganzen Familie in den Wald und schneiden Sie Ihren Weihnachtsbaum selbst. Viele Gemeinden und Forstämter weisen Gebiete aus, in denen man sich den idealen Baum vor Ort holen kann. Traditionell wird dazu eine Bügelsäge benutzt. Das macht nicht nur den Kindern richtig Spaß, oft gibt’s im Anschluss noch eine Bratwurst, heiße Getränke oder ein Schwedenfeuer. Ein selbstgeschlagener Baum ist etwas Besonderes, und falls er doch kleine Macken hat, wird viel großzügiger darüber hinweggesehen. Wenn er dann geschmückt und beleuchtet an Heiligabend im Wohnzimmer steht, sind alle richtig stolz auf ihren schönen Baum.

SICHER IST SICHER

Grundsätzlich sollten alle Bäume bis zum Aufstellen in der Wohnung in einem Eimer Wasser und kühl stehen. Damit der Weihnachtsbaum in der trockenen Raumluft nicht zu schnell nadelt, muss das Wasser im Ständer täglich nachgefüllt werden. Etwas Blumenfrisch oder ein bisschen Zucker im Wasser versorgen den Baum mit Nährstoffen. Trotzdem fängt in dem ungünstigen Raumklima jeder Baum nach einiger Zeit das Nadeln an und die Brandgefahr nimmt zu – wenn man echte Kerzen verwendet. Lichterketten sind die sicherere Variante. Da jedes Jahr im Dezember die Zahl der gemeldeten Brandschäden um etwa 40 Prozent höher ist als im Frühjahr, hier noch ein paar Sicherheitstipps.

Der Ständer muss schwer sein, damit der Baum einen sicheren Stand hat. Im Ständer wird der Stamm mit Drehschrauben fixiert.

Wenn echte Kerzen verwendet werden, achten Sie darauf, dass sich keine Zweige oder Gardinen entzünden können. Vorsichtshalber einen wassergefüllten Eimer in Griffweite bereithalten.

Lassen Sie den Baum mit brennenden Kerzen niemals unbeaufsichtigt. Halten Sie Kleinkinder und Haustiere auf Abstand.

Übrigens: In fast allen Bundesländern sind mittlerweile Rauchmelder in Neubauten Pflicht, für Bestandsbauten gelten teilweise noch Übergangsregelungen. Aber da Rauchmelder Leben retten können, sollte ihr Einbau im Eigeninteresse liegen.

SCHLICHT UND NATÜRLICH

Wer noch alten Weihnachtsbaumschmuck besitzt, wird ihn gerne alljährlich wieder auspacken und sich nicht um aktuelle Farbtrends kümmern. Für junge Paare, die in diesem Jahr erstmals gemeinsam mit einem Weihnachtsbaum feiern und nicht auf dekorative „Familienschätze“ zurückgreifen können, an dieser Stelle der Hinweis, dass beim Baumschmuck in diesem Jahr natürliche Dekorationen im Trend liegen sollen. Holzschmuck, Tannenzapfen und Walnüsse – auch vergoldet. Getrocknete Früchte, wie Hagebutten und Orangenscheiben, Lebkuchen, selbst gebackene Plätzchen oder selbst gebastelte Strohsterne dürfen den Baum schmücken. Neben zurückhaltenden Farben sind aber auch die „Weihnachtsklassiker“ Rot und Grün sowie Rot und Gold angesagt.

Wir sagen zum Thema Weihnachtsbaumschmuck:

Was gefällt ist schön!

Ob Sie nun unter einer Nordmanntanne in Rot und Gold, einem Kunststoffbaum mit viel Silber oder einem stilisierten Baum aus Holz oder Metall feiern – wir wünschen Ihnen ein frohes, stimmungsvolles Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Von: Apotheken Kurier