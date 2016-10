Tirols beeindruckende Bergwelt sollten Naturfreunde am besten einmal auf Schusters Rappen erleben (mehr Informationen unter www.tirol.at) . Gerade im zumeist milden und farbenfrohen Herbst, wenn die Fernsicht an den häufig klaren Tagen besonders gut ist, lassen sich so einige der insgesamt über 24.000 Kilometer (!) markierten Wanderund Bergpfade gut bewältigen. Das Anspruchsniveau reicht dabei von hochalpin für kletterfixe über Weitwanderwege für konditionsstarke, darunter der Adlerweg, der mit über 400 Kilometern und mehr als 20.000 Höhenmetern längste seiner Art, bis zu leichten Themenwanderwegen. Typisch Tirol ist dabei: überall gibt es ausreichend Unterkünfte und Schutzhütten sowie bewirtschaftete Almen, auf denen berühmte Tiroler Schmankerl, wie eine zünftige Speckjause oder ein zuckersüßer Kaiserschmarrn, für Entbehrungen entschädigen.

Gleich ob zu Fuß, auf dem Rad oder kombiniert: ein besonderes Erlebnis ist beispielsweise der Naturpark Karwendel. Direkt an der Grenze zu Bayern (teilweise liegt das Gebirge auch in Bayern) betört dieses uralte Schutzgebiet mit einer für den Alpenraum eher ungewöhnlichen Vegetation aus Mooren und gut 500 Jahre alten Ahornbäumen. Gämsen und Steinböcke kreuzen hier noch häufig des Wanderers Wege, und mit etwas Glück sieht man in den Lüften den majestätischen und so selten gewordenen Steinadler seine Kreise ziehen. Derweil verfärben sich unten im Tal auf dem Ahornboden die geschützten Bergahorne – von leuchtendem Goldgelb bis Rostrot.