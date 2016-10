Den Bodensee per Rad umrunden soll zu allen vier Jahreszeiten ein Genuss sein. Im Frühjahr geht’s am Wasser entlang und durch die riesigen Obstplantagen und blühenden Wiesen, im Sommer legt man Bade- und Sonnenstopps ein, im Herbst sieht man bei klarer Fernsicht besonders schön die angrenzende Schweizer Bergwelt, und im oftmals milden Winter radelt man völlig ungestört von Station zur Station. Einem so großen See entsprechend lassen sich die Touren auch mit Schiffsausflügen kombinieren.