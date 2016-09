Faszination Natur. Wir rudern über den Königssee und zur Halbinsel Sankt Bartholomä. Die Blätter tauchen ein in kristallklares Bergwasser, und im Hintergrund taucht die barocke Wallfahrtskirche mit ihren roten Zwiebeltürmen auf. Kurz lassen wir die Ruder ruhen, denn nun ist es Zeit für das weltberühmte Echo des Sees. Tatsächlich hallt der Ruf vielfach wider.

Im Hintergrund ragt der majestätische Watzmann auf. Der gefährliche Berg hat bereits allein an seiner berüchtigten Ostfl anke mehr als hundert Todesopfer gefordert, was ihm seinen Spitznamen „Schicksalsberg“ eingebracht hat. Alles wirkt hier wie eine Traumkulisse in einem Roman Ludwig Ganghofers – die steilen Bergflanken, die satten Almen, die flaschengrünen Wälder und die bunten Bergwiesen. Auch wartet hier ein echter Zauberwald auf Besucher. Er entstand durch einen Felssturz und ist eines der schönsten Geotope Bayerns. Um den 2.713 Meter hohen Gipfel liegt zudem ein einmaliges, rund 210 Quadratkilometer großes Schutzgebiet, der Nationalpark Berchtesgaden (www.nationalpark-berchtesgaden. de). Er beherbergt eine einmalige Flora und Fauna. Hier sprießen Edelweiß, Enzian und zahlreiche Moos- und Kräuterarten wie früher, denn der einzige Alpennationalpark Deutschlands ist bereits seit Generationen ganz sich selber überlassen. Auf gut 200 Kilometern Gesamtstrecke kann der Naturfreund hier Wandern und mit etwas Glück dabei Gamswild, Hirsche, Rehe, Murmeltiere oder Adler beobachten.