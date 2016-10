Feuer und Wasser, Magma und Lava haben die betörende Landschaft der Eifel einst geformt. An die 350 Vulkane, Maare und Lavaströme sowie unzählige Mineral- und Kohlensäurequellen prägen die Region mit ihrem lieblich-rauen, unvergleichlichen Charme. Und die vulkanischen Kräfte sind noch heute aktiv.

Unter dieser Oberfläche brodelt es: die Eifel mit der Vulkaneifel im Zentrum ist ein nach wie vor überaus aktives Biotop. Gerade einmal vor 10.000 Jahren rauchten hier noch die Schlote der Natur, als letztes entstand das Ulmener Maar, Deutschlands jüngster Vulkan. Romantisch und schön sind die Maare. Diese trichterförmigen Mulden bildeten sich in grauer Vorzeit explosionsartig durch das Zusammenkommen von Wasser und flüssiger Magma. Oft sind diese Maare mit Wasser gefüllt, und die kleinen Seen schimmern bei Sonnenlicht wie dunkle Edelsteine in der üppig grünen Umgebung.