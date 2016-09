Viele tropische Krankheiten sind beispielsweise Stechmücken zu verdanken, etwa Malaria, Dengue oder Chikungunya. Wanzen übertragen die Chagas-Krankheit, deren Erreger sie vorher bei Tieren eingesaugt haben, Sandmücken verbreiten Leishmaniose. Leider bleiben Insekten nicht mehr nur in ihrer exotischen Heimat. Immer öfter werden sie von Touristen verschleppt. Wenn es ihnen an ihrem neuen Standort gut gefällt, vermehren sie sich und werden heimisch. Der Klimawandel spielt dabei ebenfalls eine Rolle. Mittlerweile finden sich in Deutschland Moskitos und Tigermücken, in ihrer Heimat gefährliche Krankheitsüberträger. Noch gibt es hier keine Epidemien, weil es in Deutschland viel weniger Infizierte gibt, deren Blut die Mücken auf andere übertragen könnten. Trotzdem sollte man in Zukunft wachsamer sein und sich konsequenter vor Insektenstichen schützen. Etwa indem man sich mit Abwehrmitteln einreibt, evtl. unter einem Moskitonetz schläft oder abends Hosen und langärmelige Oberteile trägt.