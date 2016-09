Magazin Reisen | 06.09.2016, 16:18

Familien-Urlaub pur .....

Wandern - Radfahren - Bogensvchießen - Quadfahren.....

Gipfelsiege leicht gemacht in den Grasbergen Viehhofens!

Das gemütliche kleine Dorf VIEHHOFEN gilt als Geheimtipp für den Aufenthalt in einer wunderbaren Ferienregion Österreichs und liegt zwischen Saalbach-Hinterglemm und Zell am See-Kaprun im Salzburger Land.

Wer die Ruhe liebt und trotzdem in wenigen Minuten mitten im Geschehen sein will, ist in Viehhofen genau richtig.

Mit dem Gutscheinblock und der Gästekarte erhalten Sie zahlreiche Ermäßigungen. Das Team des Tourismusverbandes freut sich auf ein Gespräch oder eine Mail von Ihnen!

Tourismusverband Viehhofen

Dorfplatz 104

5752 Viehhofen / Österreich

www.viehhofen.at - info(at)viehhofen.at

Tel. + 43 6542 68559

Von: Apotheken Kurier