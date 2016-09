Es gibt viele schöne Ecken in Deutschland – von den Alpen bis zum Meeresstrand. Doch die meisten, die sich auf eine Reise begeben, sehen erstmal nur das Nummernschild und den Auspuff des Vordermanns. Und das manchmal stundenlang, weil sie im Stau stehen. Wieviel bequemer ist doch das Reisen mit der Bahn! Damit auch Menschen mit kognitiven, körperlichen oder Sinnesbehinderungen mobil bleiben können, bietet die Deutsche Bahn umfassende Serviceleistungen an.

Besonders in der Ferienzeit ist eine Zugfahrt mit Abstand die stressfreiere Alternative: Die Landschaft fliegt vor dem Fenster vorbei, während man bequem einen Kaffee trinkt oder zwischendurch mal einen Blick in die Zeitung wirft.

Für den Gepäcktransport gibt es ebenfalls Unterstützung. Die DB bietet im Inland, nach Österreich und Italien gegen Entgelt einen Haus-zu-Haus-Service für Koffer und Sondergepäck an. So lässt es sich unbeschwert reisen, denn um das schwere Gepäck kümmert sich die Bahn. Welche Dienstleistungen sonst noch angeboten werden, um das Reisen für eingeschränkte Personen so leicht und angenehm wie möglich zu machen, erfahren Sie in der kostenfreien Broschüre: „Mobil mit Handicap – Angebote und Services für mobilitätseingeschränkte Reisende“. Sie ist online auf www.bahn.de/barrierefrei und in jedem DB Reisezentrum kostenlos erhältlich.