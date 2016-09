Magazin Reisen | 27.09.2016, 14:52

Individuell reisen mit der Bahn!

Die Mobilitätsservice-Zentrale der Deutschen Bahn bietet Reisenden mit Handicap umfangreiche Services und spezielle Angebote. Auch die Arbeitsgemeinschaft "Barrierefreie Reiseziele in Deutschland" hat sich auf die besonderen Bedürfnisse mobilitätseingeschränkter Gäste eingestellt (www.barrierefreie-reiseziele.de).

In einer gemeinsamen Kooperation wurden individuelle Mobilitätspakete entwickelt, die die Wünsche und Bedürfnisse mobilitätseingeschränkter Urlauber bei An- und Abreise inkl. Anschlussmobilität, Hotelwahl und Rahmenprogramm in den Mittelpunkt stellen. Seit März 2015 besteht eine solche Kooperation auch mit barrierefreien Reisezielen in Österreich (www.barrierefrei-austria.at).

Aktuelle Informationen unter www.bahn.de/reiseziele-barrierefrei

* 20 ct/Anruf aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 60 ct/Anruf

Mobilitätsservice-Zentrale: 0180 6 512 512*

Der kompetente Partner für barrierefreies Reisen.

Von: Apotheken Kurier