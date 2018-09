Gesundheit

Leser testen für Leser: Bewerben Sie sich als Tester

Diesen Monat im Test: Synofit Premium Flüssig

Halten Produkte, was sie versprechen? Probieren Sie es aus und sagen Sie uns Ihre Meinung. In regelmäßigen Abständen wollen wir Ihnen künftig die Möglichkeit geben, Produkte kostenlos zu testen. Sie erhalten ein Testprodukt, probieren es über einen bestimmten Zeitraum aus und geben dann Ihr Urteil ab. Im Januar 2019 veröffentlichen wir das Testergebnis im Apotheken Kurier.

Arthrose und Rheumatoide Arthritis schränken die Lebensqualität ein

Menschen, die von Arthrose oder rheumatoider Arthritis betroffen sind, leiden oft täglich unter Gelenkschmerzen, die ihre Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Die Schmerzen können in allen Gelenken auftreten, am häufigsten sind jedoch Beschwerden in den Knien, der Hüfte sowie in den Hand- und Fingergelenken. Verantwortlich sind entzündliche Prozesse in den Gelenken, die im Laufe der Zeit zu ihrer Degeneration führen. In Deutschland leiden etwa acht bis zehn Millionen Menschen an Arthrose, mehr als 800.000 an einer rheumatoiden Arthritis. Ab dem 60. Lebensjahr sind gut die Hälfte der Frauen und ein Drittel der Männer betroffen.

Synofit Premium Flüssig enthält entzündungshemmende und zum Teil knorpelerhaltende Inhaltsstoffe der Grünlippmuschel in Kombination mit Curcumin, die laut einer Studie die Schmerzen in den betroffenen Gelenken lindern und ihre Beweglichkeit verbessern sollen. Neben einem immunstabilisierenden Extrakt aus den Blättern der Schwarzen Johannisbeere und den entzündungshemmenden Boswelliasäuren des Weihrauchstrauches sind die Mikronährstoffe Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin C und Calcium enthalten. Diese Vitalstoffe sollen die Gelenkgesundheit unterstützen. Die flüssige Darreichungsform soll die sogenannte Bioverfügbarkeit der enthaltenen Wirkstoffe verbessern.

Leser testen für Leser

Haben Sie Arthrose und möchten Sie das neue Synofit Premium Flüssig ausprobieren? Dann werden Sie eine von 50 Testpersonen. Bewerben Sie sich dazu einfach bei der Aktion „Leser testen für Leser“ – und mit etwas Glück stellen wir Ihnen jeweils 2 Flaschen 400 ml Synofit Premium Flüssig kostenfrei zur Verfügung. Sie können das Produkt über einen Testzeitraum von fünf Wochen ausprobieren. Anschließend schildern Sie uns Ihre Erfahrungen mittels Fragebogen und wir berichten im Apotheken Kurier über die Ergebnisse des Tests.

Wollen Sie Tester werden?

Dann schreiben Sie an die Redaktion:

Apotheken Kurier, Am Weißen Turm 35, 60388 Frankfurt am Main.

Stichwort „Lesertest Synofit Premium“

Einsendeschluss ist der 28. September 2018

