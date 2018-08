Gesundheit

Leser testen für Leser: Bewerben Sie sich als Tester

©pathdoc_AdobeStock

Leser testen für Leser: Bewerben Sie sich als Tester

Halten Produkte, was sie versprechen? Probieren Sie es aus und sagen Sie uns Ihre Meinung. In regelmäßigen Abständen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Produkte kostenlos zu testen. Sie erhalten ein Testprodukt, probieren es über einen bestimmten Zeitraum aus und geben dann Ihr Urteil ab. Diesmal testen wir die neuen sebamed Duschschäume.

Duschschäume für den Start in den Tag

Millionen Menschen starten den Tag mit einer erfrischenden Dusche. Dabei geht es natürlich in erster Linie um die Reinigung des Körpers. Aber: Gerade bei der täglichen Dusche sollte die Haut möglichst schonend gereinigt werden. Milde Reinigung und zarten Schaum für ein weiches Hautgefühl versprechen die neuen pflegenden Duschschäume von sebamed. Dank des hohen Ölanteils von über 20 Prozent verleihen sie der Haut ein geschmeidiges Gefühl. Gleichzeitig unterstützt der auf die gesunde Haut abgestimmte pH-Wert 5,5 den natürlichen Hautschutzmantel.

Die auf unterschiedliche Hautbedürfnisse abgestimmten Duschschäume sind in drei Duftrichtungen erhältlich:

Der sebamed Pflegender Duschschaum mit Meeresbrise-Duft soll dank seines feuchtigkeitsspendenden Pflegekomplexes mit Aloe Vera den Feuchtigkeitsgehalt empfindlicher Haut stabilisieren, der sebamed Pflegender Duschschaum mit Mandelblüten-Duft und Panthenol die sensible Haut vor dem Austrocknen bewahren. Speziell für anspruchsvolle Haut ist der sebamed Pflegender Duschschaum mit Cranberry-Duft und wertvollem Jojoba-Öl.

Wollen Sie die neuen sebamed Duschschäume ausprobieren?

Dann werden Sie eine von 100 Testpersonen. Bewerben Sie sich dazu einfach bei der Aktion „Leser testen für Leser“ – und mit etwas Glück stellen wir Ihnen Ihre Lieblings- variante kostenfrei zur Verfügung.

Sie können die neuen Duschschäume über einen Testzeitraum von ca. 4 Wochen ausprobieren. Anschließend schildern Sie uns Ihre Erfahrungen mittels Fragebogen und wir berichten in der Novemberausgabe des Apotheken Kuriers über die Ergebnisse des Tests.

Möchten Sie Tester werden?

Dann schreiben Sie an die Redaktion: Apotheken Kurier, Am Weißen Turm 35, 60388 Frankfurt am Main. Stichwort: „Lesertest Duschschäume“

Einsendeschluss ist der 24. August 2018

Startseite