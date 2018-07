Gesundheit

Die Gutartige Prostatavergrößerung

Um das 40. Lebensjahr herum vergrößert sich die Prostata, weil sich der Testosteronhaushalt des Mannes verändert. Aber auch Erkrankungen, wie Entzündungen oder ein Tumor können die Prostata vergrößern. Was bedeutet das für den Mann?

Fünf Fragen an Dr. Jutta Heine, Fachärztin für Urologie, Frankfurt

Führt eine Prostatavergrößerung bei jedem Mann zu Beschwerden?

Solange die Harnröhre, die mittig durch die Prostata führt, nicht eingeengt wird, weil die Prostata oder ein Tumor nach außen in Richtung Kapsel wächst, kann ein Mann auch mit einer großen Prostata noch gut Wasser lassen. Umgekehrt kann eine noch verhältnismäßig kleine Prostata bei Harnröhreneinengung schon früh Probleme verursachen.

Welche Symptome treten auf?

Das Wasserlassen läuft nicht mehr so geschmeidig wie in jungen Jahren. Der Harnstrahl ist etwas abgeschwächt, macht nicht mehr einen schönen Bogen, sondern geht mehr in Richtung Füße und es tropft nach. Manchmal muss der Mann auch pressen, um die Blase zu entleeren. Hinzu kommt Harndrang verbunden mit reduzierten Urinportionen. Es kann durch den starken Harndrang zu unwillkürlichem Urinverlust kommen.

Wie wird eine harmlose Vergrößerung von einer bösartigen Veränderung abgegrenzt?

Die Prostata wird auf mögliche verhärtete Stellen abgetastet, die ein Hinweis auf einen Tumor sein können, und es kann ein PSA-Test im Blut abgenommen werden (PSA wird nur bei einem auffälligen Befund von den Kassen übernommen). Bei einem verhärteten Tastbefund oder einem erhöhten PSA-Wert besteht der Verdacht auf eine bösartige Geschwulst, dann werden an verschiedenen Stellen der Prostata Gewebeproben entnommen, um den Verdacht zu überprüfen.

Bleiben wir bei der gutartigen Prostatavergrößerung. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Am Anfang kann man versuchen, die Prostata medikamentös zu behandeln (durch Entspannung beim Entleeren oder Verkleinern). Wenn das nicht funktioniert, weil die Beschwerden sich nicht bessern, der Patient die Medikamente nicht verträgt oder er sie nicht nehmen möchte, kann man eine Prostata operieren.

Das versucht man so lange wie möglich hinauszuzögern, weil grundsätzlich jeder Eingriff mit Risiken verbunden ist. Die Prostata kann heute mit Lasertechnik oder minimalinvasiven Methoden ausgeschält werden, es besteht aber immer die Möglichkeit, dass sie nachwächst und der Eingriff wiederholt werden muss. Beim Entfernen einer großen Prostata kann es zu bei etwa 4 Prozent der Operierten zu einer Inkontinenz kommen.

In welchen Intervallen sollte eine Kontrolle beim Urologen erfolgen?

Das richtet sich nach dem Befund. Wenn ein Patient keine Beschwerden hat, kommt er einmal im Jahr zur Krebsvorsorge. Ist die Prostata vergrößert und wurde bereits Restharn diagnostiziert, dann sollte die Blase des Patienten alle drei bis sechs Monate kontrolliert werden. Bei einer Einnahme von Prostatamedikamenten sollte im gleichen Abstand eine Ultraschallkontrolle erfolgen.

