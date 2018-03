Gesundheit

Das Thema Tuberkulose ist wieder aktuell

Am 24. März 1982 wurde der Welttuberkulosetag ins Leben gerufen, genau 100 Jahre nachdem der Mediziner und Mikrobiologe Robert Koch die Entdeckung des Tuberkulose-Bakteriums bekannt gab. Seitdem findet der Gedenktag alljährlich am 24. März statt. Seit 1996 ist auch die WHO (Weltgesundheitsorganisation) mit im Boot. Im März ist also Gelegenheit, an eine Geißel der Menschheit zu erinnern, die ihren Schrecken noch lange nicht verloren hat.



In den 1880er-Jahren ging in Deutschland bei den 15- bis 40-Jährigen jeder zweite Todesfall auf das Konto der Tuberkulose. Noch in den 1950ern erkrankten in der BRD jedes Jahr knapp 138.000 Menschen neu. Heute liegt die Zahl deutlich darunter, dem Robert-Koch-Institut wurden 2015 insgesamt 5.865 Fälle gemeldet werden. Das ist ein Anstieg von 1.332 Fällen im Verglich zum Vorjahr. Dennoch ist das Infektionsrisiko in Deutschland vergleichsweise minimal und betrifft in erster Linie enge Kontaktpersonen. In anderen Ländern ist das Erkrankungsrisiko wesentlich höher als in Deutschland.

2015 gab es nach Schätzungen der WHO weltweit 10,4 Millionen TBC-Neuerkrankungen, hauptsächlich in Indien, Indonesien, China, Nigeria, Pakistan und Südafrika wegen schlechten hygienischen Bedingungen und Mangelernährung. Es fehlt an flächendeckenden TBC-Kontrollen, Präventionsmöglichkeiten und bezahlbarer medizinischer Versorgung. Hinzu kommt, dass TBC-Erreger zunehmend resistenter werden. Der Welttuberkulosetag soll auf diese Missstände hinweisen.

