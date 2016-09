Menschen, die auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen sind, müssen prüfen, für welche sie am Flughafen eine Bescheinigung ihres Arztes benötigen, und ausreichende Mengen ihrer Arzneimittel einpacken. Diabetiker sollten die zwei- bis dreifache Menge an Medikamenten und Teststreifen mitnehmen. Und eventuell eine Kühltasche für das Insulin. Für alle gilt: Medikamente möglichst im Handgepäck transportieren oder zumindest nur die Hälfte davon in den Koffer packen. Dann kann am Urlaubsort nichts schiefgehen, wenn der Koffer mit Verspätung eintrifft.