Bei Typ-1-Diabetes kann von der Bauchspeicheldrüse kein körpereigenes Insulin mehr produziert werden. Diese Form von Diabetes ist nicht heilbar, und die gut 300.000 davon betroffenen Bundesbürger müssen sich täglich Insulin verabreichen, sonst würde ihr Blutzucker schnell in lebensbedrohliche Höhen klettern. Da bleibt nur die Wahl zwischen mehreren Spritzen pro Tag oder einer Insulinpumpe. Ein Problem bei der „manuellen“ Messung und dem eigenhändigen Spritzen des Insulinbedarfes: Stress, Bewegung und Menge sowie Art der Nahrung beeinflussen und ändern den Bedarf, wodurch es schnell zu einer Unterzuckerung (Hypoglykämie) oder auch zu einer Überzuckerung (Hyperglykämie) kommen kann. Besonders Unterzuckerungen sind gefürchtet. Sie können mitunter in Bewusstlosigkeit oder im diabetischen Koma enden.

Unterzuckerungen und andere Folgen lassen sich jedoch nur durch eine optimal eingestellte Therapie unterbinden. Mittels Insulinpumpen kann der Insulinbedarf sehr nah dem physiologischen Bedarf angepasst werden. Sie bieten zudem durch eine Vielzahl an Funktionen die Möglichkeit einer flexiblen und kurzfristigen Therapieanpassung. Seit neuerem gibt es kombinierte Geräte aus einer Pumpe und einem kontinuierlich die Glukose ermittelnden System. Sie eröffnen neue Optionen. „Eine Insulinpumpe vereinfacht das Ganze für den Diabetiker – insbesondere wenn die Pumpe mit einem Glukosesensor gekoppelt ist. So eine Insulinpumpe ist etwas größer als eine Streichholzschachtel, sie wiegt knapp hundert Gramm“ , erklärt Dr. Thorsten Siegmund, Leitender Oberarzt der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Angiologie im Münchner Klinikum Bogenhausen.

Ein in die Pumpe integriertes Messsystem verfügt über eine so genannte „Real-Time-CGM“ (rtCGM). Kontinuierlich misst es so den Glukose-Wert im Gewebe und gibt sofort eine Warnmeldung ab, sollten die zuvor eingestellten Grenzwerte nicht