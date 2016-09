Modernes Diabetesmanagement hat somit zwei Namen: Stada Gluco Result To Go®Plus und Stada Gluco Result®. Die beiden Messgeräte machen die sichere Blutzuckerkontrolle mit Hilfe zahlreicher Speicheroptionen und der Möglichkeit zur Auswertung von Messergebnissen am Computer richtig einfach.

Beim Stada Gluco Result To Go®Plus haben Diabetiker ihr Messgerät, ihre Stechhilfe und die Teststreifendose mit nur einem Griff zur Hand. Der mobile Begleiter lässt sich auf die Teststreifendose aufschrauben, und auch die winzige Stechhilfe kann man mit einer Mobilmanschette an der Dose befestigen. Da darf es auch mal wackeln oder rattern, wie im Auto oder im Zug. Die Daten werden gespeichert und lassen sich jederzeit durch einen integrierten Mikro-USB-Port mit einem passenden Kabel am Rechner auswerten.