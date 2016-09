Thunder Point ist eine malerische Kleinstadt an der Küste von Oregon. Dieser Ort mit seinen warmherzigen Bewohnern empfängt jeden mit offenen Armen. In „Herzenszauber in Thunder Point“ (Mira Taschenbuch, ET: 1. September 2016) von Bestsellerautorin Robyn Carr findet die junge Devon McAllister mit ihrer kleinen Tochter Mercy hier Zuflucht. Kann es ihr gelingen, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und ein neues Leben zu beginnen?

Robyn Carr begann zu schreiben, um in ihrem oft einsamen Leben als Frau eines Helikopter-Fliegers für die US-Armee eine sinnvolle Beschäftigung zu haben. 1978 veröffentlichte sie ihr erstes Buch, dem bis heute knapp 50 weitere folgen sollten. Doch der Durchbruch gelang ihr erst 2007 mit dem ersten Band der überaus erfolgreichen Virgin-River-Reihe. Seitdem stehen ihre Romances regelmäßig auf der Bestsellerliste der New York Times. Auch ihre herzerwärmende Thunder-Point-Serie, die in einem idyllischen Küstenstädtchen spielt, hat auf Anhieb die Leser begeistert. Vor allem in den 70er und 80er Jahren war Carr in der Frauenrechts-Bewegung aktiv. Robyn Carr ist seit mehr als 40 Jahren mit ihrem Mann verheiratet, die beiden haben zwei erwachsene Kinder und leben in Las Vegas.