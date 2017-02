Aber es kommt anders: Überraschend taucht ihr Freund Richard auf, der soeben in den USA zum Senator gewählt wurde, und macht ihr öffentlich einen Heiratsantrag. Skylar erkennt in diesem Moment, dass es zwischen ihr und diesem Egomanen, der nur auf die Karriere fixiert ist, nie die Art von Liebe geben wird, nach der sie sich so schmerzlich sehnt. Als ein Streit zwischen den beiden gefährlich zu eskalieren droht, kommt ihr ausgerechnet Widerling Alec kommt zu Hilfe: Auf keinen Fall will er Skylar schutzlos sich selbst überlassen. Auch die Rückkehr zu ihrer Familie kommt nicht infrage, denn die stinkreichen Tempests sind wenig erfreut, dass Skylar sich mit dem aufstrebenden Richard überworfen hat. So kommt es, dass Alec sie mit nach Maine auf die malerische Insel Puffin Island nimmt. Im Schoße seiner Familie erlebt Skylar erstmals die Weihnachtstage, von denen sie immer geträumt hat – voller Lachen, familiärem Zusammensein und vor allem einer ganz besonderen Wärme. Und ganz langsam blickt sie hinter die Fassade des verschlossenen Alec. Doch können beide die Verletzungen der Vergangenheit hinter sich lassen? Eine anrührende, romantische Geschichte, die Herzen zum Schmelzen bringt.