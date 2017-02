In so einer Situation befindet sich die Schriftstellerin Ellen in „Friesenherzen und Winterzauber“ (Mira Taschenbuch), und Tanja Janz schickt sie deshalb nach St.Peter-Ording, wo sie sich nicht nur die steife Nordsee-Brise um die Nase wehen lässt, sondern auch frischen Wind in ihren Kopf bringt.

Kurzentschlossen packt sie den Koffer und fährt nach St. Peter-Ording. Die malerische Küstenstadt soll ihr die Inspiration für den gewünschten „Strandschmöker zum Wohlfühlen“ sowie Balsam für ihren Liebeskummer verschaffen. Einmal in dem tief verschneiten Ort angekommen, verliert sie ihr Herz schnell an ihn und seine liebenswerten Bewohner. Während einer Wanderunggelangt sie zu einem alten Leuchtturm und entdeckt dort einen geheimnisvollen Briefkasten, dem sie einen Brief mit all ihren Sorgen anvertraut. Wider Erwarten erhält sie sogar Antwort vom „Leuchtturmwärter“. Während sie sich auf die Korrespondenz mit dem Fremden einlässt, findet sie auch endlich die zündende Idee für ihren Liebesroman. Und dann gibt es da noch den charmanten Buchhändler Ayk und den wortkargen Biologen Tim. Ist am Ende einer von ihnen der geheimnisvolle Leuchtturmwärter? Tanja Janz bezaubert mit einem herzerwärmenden Roman für die kalten Tage.